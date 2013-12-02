UPDATE 1-〔今週の主要材料〕海外市場

Markets |
(経済指標を一部更新、海外指標予定を追加しました。) ［東京 ２日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１２月２日―８日の海外経済指標】 予想 前回 Monday, 02 December, 2013 0145 中国：１１月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） - （指数） N/A 50.4 （速報値） 0858 ユーロ圏：１１月製造業ＰＭＩ改定値 - （指数） 51.5 51.5 （速報値） 1358 米：１１月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） - （指数） N/A 54.3 （速報値） 1500 米：９・１０月建設支出（商務省） - （前月比、％） N/A 0.6 （８月） 1500 米：11月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - （指数） 55.0 56.4 Tuesday, 03 December, 2013 Time Unknown 米：11月自動車販売台数 - 0030 豪：１０月小売売上高（連邦統計局） （前月比、％） 0.4 0.8 0030 豪：第３・四半期経常収支（連邦統計局） - （10億豪ドル） 11.6 -9.4 0100 中国：１１月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） - （指数） N/A 56.3 1000 ユーロ圏：１０月生産者物価指数（統計局） - （前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A -0.9 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） Wednesday, 04 December, 2013 0030 豪：第３・四半期ＧＤＰ（連邦統計局） - （前期比、％） 0.7 0.6 （前年比、％） 2.5 2.6 0145 中国：１１月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - （指数） N/A 52.6 0858 ユーロ圏：１１月サービス部門ＰＭＩ改定値 - （指数） 50.9 50.9 （速報値） 0858 ユーロ圏：１１月総合ＰＭＩ改定値 - （指数） N/A 51.5 （速報値） 1000 ユーロ圏：第３・四半期ＧＤＰ改定値（統計局） - （前期比、％） 0.1 0.1 （前年比、％） -0.4 -0.4 （速報値） 1000 ユーロ圏：１０月小売売上高（統計局） - （前月比、％） N/A -0.6 （前年比、％） N/A 0.3 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1315 米：１１月全米雇用報告（ＡＤＰ） - （増減、１０００人） 170 130 1330 米：１０月貿易収支（商務省） - （１０億ドル） -40.0 -41.78 1500 米：９月・１０月新築１戸建て住宅販売（商務省） - （年率、１００万戸） N/A 0.421 （８月） 1500 米：１１月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - （指数） 55.1 55.4 Thursday, 05 December, 2013 Time Unknown 米：１１月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） - 0030 豪：１０月豪貿易収支（連邦統計局） （１００万豪ドル） -375 -284 1230 米:１１月企業人員削減数（チャレンジャー社） - （１０００人） N/A 45.73 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （１１／３０までの週、１０００件） 320 316 1330 米：第３・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） - （前期比年率、％） 3.0 2.8 デフレーター 1.9 1.9 （速報値） 1330 米：第３・四半期企業利益（商務省） - （前期比、％） N/A 3.5 （Ｑ２改定） 1500 米：１０月米製造業新規受注（商務省） （前月比、％） -1.0 1.7 1500 米：１０月耐久財受注改定値（商務省） - （耐久財受注／前月比、％） N/A -2.0 （速報値） Friday, 06 December, 2013 0745 仏：１０月貿易収支（税関） - （１０億ユーロ） N/A -5.8 1100 独：１０月鉱工業受注（経済技術省） - （前月比、％） 0.2 3.3 1330 米：１０月個人所得・消費支出（商務省） - （個人所得／前月比、％） 0.3 0.5 （個人消費支出／前月比、％） 0.2 0.2 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.1 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.1 1330 米：１１月雇用統計（労働省） - （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 185 204 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 185 212 （失業率、％） 7.2 7.3 1455 米：１２月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - （指数） 76.0 75.1 （11月確報） 2000 米：１０月消費者信用残高（ＦＲＢ） - （前月比増、１０億ドル） 14.50 13.74 Sunday, 08 December, 2013 Time Unknown 中国：１１月貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％） 6.3 5.6 輸入（前年比、％） 5.8 7.6 貿易収支（10億ドル） 23.7 31.1 ８─１５日の間に発表予定 Time Unknown 中国：１１月新規融資（中国人民銀行） （１０億元） 600 506.1 新規融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.2 14.2 Ｍ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.2 14.3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１２月２日―６日の海外行事予定】 Monday, 02 December, 2013 1330 米：バーナンキＦＲＢ議長がイベントであいさつ（ワシントン） 「National College Fed Challenge Trials」 1350 仏：国債入札 - 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - Tuesday, 03 December, 2013 0330 豪：中銀理事会（金利発表） - 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - Wednesday, 04 December, 2013 Time Unknown ＯＰＥＣ総会 - Time Unknown 独：国債入札 - Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 - （５日まで） 1500 カナダ：政策金利発表 - 1900 米：地区連銀経済報告 - Thursday, 05 December, 2013 Time Unknown 仏：国債入札 - All Day タイ：国王誕生日 - 休場 1200 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 1245 ＥＣＢ理事会（金利発表） - 1315 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が講演（フロリダ州フォート・ローダーデー ル） - 経済と金融政策について 1330 ＥＣＢ記者会見 - 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1600 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 - 1600 米：財務省３・１０・３０年債入札条件 - 1815 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（テキサス州カレッジステーション） - 「Federal Reserve Operations and Economic Update」 Friday, 06 December, 2013 1515 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が年次政策フォーラムで 開会の辞「The History of Central Banking in the United States」 2000 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が討論会に参加（シカゴ） - 「The Federal Reserve at 100」
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
狙い目は高圧経済銘柄
この１月は、高圧経済・人手不足状態のセクターを中心に物色戦略を再構築すべき場面だと大和証券の木野内栄治氏は指摘。 記事の全文