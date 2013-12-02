UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（2日）＝5本、187億2488万円

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(設定額を追加しました) ［東京 ２日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド＜ニッポンのおもてなし＞ ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：２９億６３５６万円 販売会社：静岡東海証券、三木証券、水戸証券 明治安田・北米エネルギーファンド（繰上償還条項付）Ａコース（為替ヘッジあり） 明治安田・北米エネルギーファンド（繰上償還条項付）Ｂコース（為替ヘッジなし） 明治安田アセットマネジメント 設定上限額：各１５００億円かつ合計で１５００億円 設定額：Ａコース１１億１８７３万円／Ｂコース１４６億４０５８万円 販売会社：みずほ証券 ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 大和証券投資信託委託 設定上限額：各１００万円（自己設定） 設定額：各１００万円 販売会社：大和証券
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