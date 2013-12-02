＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １２月２日―９日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１２月２日―９日の海外経済指標】 予想 前回 Monday, 02 December, 2013 0858 ユーロ圏：１１月製造業ＰＭＩ改定値 - （指数） 51.5 51.5 （速報値） 1358 米：１１月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） - （指数） N/A 54.3 （速報値） 1500 米：９・１０月建設支出（商務省） - （前月比、％） N/A 0.6 （８月） 1500 米：11月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - （指数） 55.0 56.4 Tuesday, 03 December, 2013 Time Unknown 米：11月自動車販売台数 - 0030 豪：１０月小売売上高（連邦統計局） （前月比、％） 0.4 0.8 0030 豪：第３・四半期経常収支（連邦統計局） - （10億豪ドル） 11.6 -9.4 0100 中国：１１月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） - （指数） N/A 56.3 1000 ユーロ圏：１０月生産者物価指数（統計局） - （前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A -0.9 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） Wednesday, 04 December, 2013 0030 豪：第３・四半期ＧＤＰ（連邦統計局） - （前期比、％） 0.7 0.6 （前年比、％） 2.5 2.6 0145 中国：１１月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - （指数） N/A 52.6 0858 ユーロ圏：１１月サービス部門ＰＭＩ改定値 - （指数） 50.9 50.9 （速報値） 0858 ユーロ圏：１１月総合ＰＭＩ改定値 - （指数） N/A 51.5 （速報値） 1000 ユーロ圏：第３・四半期ＧＤＰ改定値（統計局） - （前期比、％） 0.1 0.1 （前年比、％） -0.4 -0.4 （速報値） 1000 ユーロ圏：１０月小売売上高（統計局） - （前月比、％） N/A -0.6 （前年比、％） N/A 0.3 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1315 米：１１月全米雇用報告（ＡＤＰ） - （増減、１０００人） 170 130 1330 米：１０月貿易収支（商務省） - （１０億ドル） -40.0 -41.78 1500 米：９月・１０月新築１戸建て住宅販売（商務省） - （年率、１００万戸） N/A 0.421 （８月） 1500 米：１１月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - （指数） 55.1 55.4 Thursday, 05 December, 2013 Time Unknown 米：１１月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） - 0030 豪：１０月豪貿易収支（連邦統計局） （１００万豪ドル） -375 -284 1230 米:１１月企業人員削減数（チャレンジャー社） - （１０００人） N/A 45.73 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （１１／３０までの週、１０００件） 320 316 1330 米：第３・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） - （前期比年率、％） 3.0 2.8 デフレーター 1.9 1.9 （速報値） 1330 米：第３・四半期企業利益（商務省） - （前期比、％） N/A 3.5 （Ｑ２改定） 1500 米：１０月米製造業新規受注（商務省） （前月比、％） -1.0 1.7 1500 米：１０月耐久財受注改定値（商務省） - （耐久財受注／前月比、％） N/A -2.0 （速報値） Friday, 06 December, 2013 0745 仏：１０月貿易収支（税関） - （１０億ユーロ） N/A -5.8 1100 独：１０月鉱工業受注（経済技術省） - （前月比、％） 0.2 3.3 1330 米：１０月個人所得・消費支出（商務省） - （個人所得／前月比、％） 0.3 0.5 （個人消費支出／前月比、％） 0.2 0.2 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.1 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.1 1330 米：１１月雇用統計（労働省） - （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 185 204 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 185 212 （失業率、％） 7.2 7.3 1455 米：１２月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - （指数） 76.0 75.1 （11月確報） 2000 米：１０月消費者信用残高（ＦＲＢ） - （前月比増、１０億ドル） 14.50 13.74 Sunday, 08 December, 2013 Time Unknown 中国：１１月貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％） 6.3 5.6 輸入（前年比、％） 5.8 7.6 貿易収支（10億ドル） 23.7 31.1 ８─１５日の間に発表予定 Time Unknown 中国：１１月新規融資（中国人民銀行） （１０億元） 600 506.1 新規融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.2 14.2 Ｍ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.2 14.3 Monday, 09 December, 2013 01:30 中国：１１月ＣＰＩ（国家統計局） （前年比、％） 3.2 3.2 ＣＰＩ（国家統計局） （前月比、％） N/A 0.1 ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） -1.5 -1.5 07:00 独：１０月独貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） N/A 188 11:00 独：１０月独鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） N/A -0.9 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━