3日の国内・海外経済指標と行事予定

(12月3日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0740 閣議・閣議後会見 0850 日本 マネタリーベース（日銀） 1000 日本；財政制度等審議会財政投融資分科会（財務省） 1030 日本：１０月毎月勤労統計（厚労省） 1030 日本：流動性供給入札（財務省） 1030 日本：３０年利付国債（１２月債）の発行予定額等（財務省） 1245 日本：流動性供給入札結果 （財務省） 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Monday, 02 December, 2013 Time Unknown 仏：国債入札 All Day キャメロン英首相が訪中（４日まで） 0145 中国：１１月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 0830 コンスタンシオＥＣＢ副総裁とヌーナン・アイルランド財務相が 銀行同盟に関する会合で講演（ダブリン） 0858 ユーロ圏：１１月製造業ＰＭＩ改定値 0928 英：１１月製造業ＰＭＩ 1330 米：バーナンキＦＲＢ議長がイベントであいさつ（ワシントン） - 「National College Fed Challenge Trials」 1358 米：１１月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） 1500 米：11月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 1500 米：９月・１０月建設支出（商務省） 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 Tuesday, 03 December, 2013 Time Unknown 米：11月自動車販売台数 0030 豪：第３・四半期経常収支（連邦統計局） 豪：１０月小売売上高（連邦統計局） 0100 中国：１１月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） 0330 豪：中銀理事会（金利発表） 1000 ユーロ圏：１０月生産者物価指数（統計局） 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札