UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回り急上昇、強い欧米製造業ＰＭＩ嫌気

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 2日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 98*03.00=3.8578% 前営業日終盤 98*26.00=3.8168% 10年債 米東部時間17時05分 99*19.00=2.7970% 前営業日終盤 100*01.00=2.7463% 5年債 米東部時間17時05分 99*06.00=1.4192% 前営業日終盤 99*13.25=1.3718% 2年債 米東部時間17時05分 99*29.50=0.2894% 前営業日終盤 99*29.75=0.2854% 2日の米金融・債券市場では、米国債利回りが急上昇した。欧米の製造業購買担当者 景気指数(PMI)指標がいずれも力強い内容となり、米国債への売りが膨らんだ。また 6日発表される11月の雇用統計をはじめ、一連の重要指標の発表を週内に控え、警戒感 が高まっている。 11月のユーロ圏製造業PMIは2011年6月以来の高水準となったほか、英国の 製造業PMIも2011年2月以来の高水準を記録、欧州時間の取引で米国債は大きく売 られた。 その後発表された米ISM製造業景気指数も2011年4月以来2年半ぶりの水準に 上昇し、下げがさらに加速する展開となった。 ネーションワイド・インシュランスの首席エコノミスト、デービッド・バーソン氏は 「回復初期には製造業がけん引した。住宅市場に減速の兆候が出ている中で、製造業が再 び勢いを取り戻すのは素晴らしい」と指摘した。 内外の予想を上回る強い指標を受けて、一部では米連邦準備理事会(FRB)の緩和 縮小時期予想を見直す動きも出ている。 TD証券の金利・通貨調査戦略部門グローバル責任者、エリック・グリーン氏は緩和 縮小は先の話ではなく「刻々と迫っている」と述べた。 市場ではFRBが来年3月に緩和縮小に乗り出すとの見方が支配的だ。ただ月間の雇 用者数の伸びが10月のように約20万人の水準が続けば、緩和縮小時期は1月に前倒し される可能性があるとの見方が出ているほか、早ければ今月の縮小開始もあり得るとする 市場関係者もいる。 また雇用統計前は警戒感が高まり、予想以上に上振れした場合に備える動きも出やす くなるため、CIBCの米国債トレーディング責任者、トム・トゥッチ氏はこの日の米国 債売りについて「6日の雇用統計に向けた防衛措置」との見方を示した。 同氏はFRBがフォワードガイダンスを強化し、より長く低金利の維持を目指すと予 想。「フォワードガイダンスの強化を通じて低金利がさらに長期化するとの見通しを定着 させ、金利の急騰を防ぐ可能性がある」としている。 午後の取引で、指標10年債 は17/32安。利回りは2.80%と、 前週末から6ベーシスポイント(bp)上昇した。 30年債 は29/32安。利回りは3.860%と、前週末から5bp 上昇した。 年末にかけて社債発行が急増するとの観測も、相場の重しとなった。 FRBは同日、2038─2043年に償還を迎える国債を14億8000万ドル買 い入れた。 Tボンド先物12月限 は31/32安の131―8/32。 Tノート先物12月限 は15.5/32安の126─5/32。 Tボンド先物3月限 は31/32安の129―25/32。 Tノート先物3月限 は16.5/32安の124─27.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 9.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 8.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -6.50 (+0.50)