UPDATE 1-豪経常赤字、第3四半期は予想上回る127億豪ドル

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(内容を追加しました) ［シドニー ３日 ロイター］ - オーストラリア連邦統計局が発表した第３・四半 期の豪経常収支（季節調整済み）は１２７億豪ドルの赤字だった。 ロイターがまとめた予想は１１６億豪ドルの赤字だった。 連邦統計局は、４日発表する第３・四半期国内総生産（ＧＤＰ）への純輸出の寄与度 は０．７％ポイントのプラスとの見込みを示した。市場の予想は０．３％ポイントのプラ スだった。 （単位：10億豪ドル） Q3 経常収支 -12.710 貿易・サービス収支 -2.574 輸出 +80.478 輸入 -83.052 ＊連邦統計局のサイトはこちらです。 www.abs.gov.au.
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