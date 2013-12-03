4日の国内・海外経済指標と行事予定

(12月4日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1000 セミコンジャパン（半導体装置業界の展示会） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：佐藤日銀審議委員講演（函館） 1330 日本：自民党政調全体会議 1400 日本：佐藤日銀審議委員会見（函館） 1500 日本：党首討論 1630 日本：公明党政調全体会議 1700 日本：アステラス製薬 社長会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Tuesday, 03 December, 2013 Time Unknown 米：11月自動車販売台数 0030 豪：第３・四半期経常収支（連邦統計局） 0030 豪：１０月小売売上高（連邦統計局） 0100 中国：１１月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） 0330 豪：中銀理事会（金利発表） 1000 ユーロ圏：１０月生産者物価指数（統計局） 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1800 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1800 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が下院小委員会で証言 破綻と金融機関の支払不能について Wednesday, 04 December, 2013 Time Unknown ＯＰＥＣ総会 Time Unknown 独：国債入札 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会（５日まで） Time Unknown トリシェ前ＥＣＢ総裁が大学で講演（フランクフルト） 講演テーマ「ユーロは危機にさらされているのか」 Time Unknown ポルトガル：国債入札 All Day ラガルドＩＭＦ専務理事が訪韓（５日まで） 0030 豪：第３・四半期ＧＤＰ（連邦統計局） 0145 中国：１１月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 0858 ユーロ圏：１１月サービス部門ＰＭＩ改定値 0858 ユーロ圏：１１月総合ＰＭＩ改定値 0928 英：１１月総合／サービス部門ＰＭＩ 1000 ユーロ圏：第３・四半期ＧＤＰ改定値（統計局） 1000 ユーロ圏：１０月小売売上高（統計局） 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1315 米：１１月全米雇用報告（ＡＤＰ） 1330 米：１０月貿易収支（商務省） 1358 米：１１月サービスＰＭＩ改定値（マークイット） 1500 米：９月・１０月新築１戸建て住宅販売（商務省） 1500 カナダ：政策金利発表 1500 米：１１月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） 1900 米：地区連銀経済報告