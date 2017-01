米金融・債券市場＝国債価格上昇、ＦＲＢ買い入れや株安で

[ニューヨーク 3日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間16時05分 98*12.00=3.8417% 前営業日終盤 98*03.00=3.8578% 10年債 米東部時間16時05分 99*23.50=2.7806% 前営業日終盤 99*19.00=2.7970% 5年債 米東部時間16時05分 99*10.00=1.3931% 前営業日終盤 99*06.00=1.4192% 2年債 米東部時間16時05分 99*29.75=0.2855% 前営業日終盤 99*29.50=0.2894% 3日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。米連邦準備理事会(FRB)による 国債買い入れが相場の下支えになったほか、株安の流れも債券買いの要因となった。 雇用統計の発表を週末に控え、取引は全般的に控えめだった。 Tボンド先物12月限 は13/32高の131―21/32。 Tノート先物12月限 は7.50/32高の126─12.50/32。 Tボンド先物3月限 は13/32高の130―06/32。 Tノート先物3月限 は7.50/32高の125─03/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 11.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 10.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -6.75 (unch)