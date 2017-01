UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格上昇、ＦＲＢ買い入れや株安で

(内容を追加しました) [ニューヨーク 3日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 98*09.50=3.8462% 前営業日終盤 98*03.00=3.8578% 10年債 米東部時間17時05分 99*22.00=2.7861% 前営業日終盤 99*19.00=2.7970% 5年債 米東部時間17時05分 99*09.50=1.3964% 前営業日終盤 99*06.00=1.4192% 2年債 米東部時間17時05分 99*29.50=0.2894% 前営業日終盤 99*29.50=0.2894% 3日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。米連邦準備理事会(FRB)による 国債買い入れが相場の下支えになったほか、株安の流れも債券買いの要因となった。 雇用統計の発表を週末に控え、取引は全般的に控えめだった。 市場では、FRBの量的緩和(QE)縮小開始は来年3月との見方が大勢となってい るが、雇用統計の内容次第では1月か場合によっては今月まで早まることもあり得るとみ られている。 6日発表の11月雇用統計は、非農業部門雇用者数が18万人増、失業率は7.2% と予想されている。 また今週は、翌4日にオートマチック・データ・プロセッシング(ADP)全米雇用 報告、米供給管理協会(ISM)非製造業統計、米地区連銀経済報告(ベージュブック) が発表されるほか、5日には週間の新規失業保険申請件数や第3・四半期の米国内総生産 (GDP)改定値の発表を控えている。 FRBはこの日、2回の国債買い入れを実施し、2024─31年償還債を9億40 00万ドル、2019─28年償還債を37億3000万ドル、それぞれ買い入れた。 指標10年債 は8/32高。利回りは2.772%と、前日から3ベー シスポイント(bp)低下。 30年債 は14/32高。利回りは3.835%と、前日から2bp低 下した。 Tボンド先物12月限 は13/32高の131―21/32。 Tノート先物12月限 は7.50/32高の126─12.50/32。 Tボンド先物3月限 は13/32高の130―06/32。 Tノート先物3月限 は7.50/32高の125─03/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 11.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 10.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -6.75 (unch)