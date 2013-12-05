再送-UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（4日）＝10本、4300万円

(野村豪州債券ファンドならびに野村米国国債部分ラダーファンドの各設定額を１００万 円から各１００万円として再送します) ［東京 ５日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販 売会社】 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド（野村ＳＭＡ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：野村証券、野村信託銀行 野村Ｊ─ＲＥＩＴファンド（野村ＳＭＡ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：野村証券、野村信託銀行 野村米国国債部分ラダーファンド Ａコース（野村ＳＭＡ向け） 野村米国国債部分ラダーファンド Ｂコース（野村ＳＭＡ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１０００万円（自己設定） 設定額：各１００万円 販売会社：野村証券、野村信託銀行 野村豪州債券ファンド Ａコース（野村ＳＭＡ向け） 野村豪州債券ファンド Ｂコース（野村ＳＭＡ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１０００万円（自己設定） 設定額：各１００万円 販売会社：野村証券、野村信託銀行 東京海上・日本債券オープン（野村ＳＭＡ向け） 東京海上アセットマネジメント投信 設定上限額：１００万円 設定額：１００万円 販売会社：野村証券 資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース（資産成長型） 資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース（資産成長型） 資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース（資産成長型） 日興アセットマネジメント 設定上限額：各１億円（自己設定） 設定額：各１２００万円 販売会社：ＳＭＢＣフレンド証券、高木証券