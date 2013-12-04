5日の国内・海外経済指標と行事予定

(12月5日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ５年利付国債（１２月債）の発行予定額等（財務省） 1030 １０年利付国債の入札発行（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 １０年利付国債の入札結果（財務省） 1515 １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Wednesday, 04 December, 2013 Time Unknown ＯＰＥＣ総会 Time Unknown 独：国債入札 ポルトガル：国債入札 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 （５日まで） Time Unknown トリシェ前ＥＣＢ総裁が大学で講演（フランクフルト） 講演テーマ「ユーロは危機にさらされているのか」 All Day ラガルドＩＭＦ専務理事が訪韓（５日まで） バイデン米副大統領が訪中（５日まで） 0030 豪：第３・四半期ＧＤＰ（連邦統計局） 0145 中国：１１月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 0858 ユーロ圏：１１月サービス部門ＰＭＩ改定値 ユーロ圏：１１月総合ＰＭＩ改定値 0928 英：１１月総合／サービス部門ＰＭＩ 1000 ユーロ圏：第３・四半期ＧＤＰ改定値（統計局） 1000 ユーロ圏：１０月小売売上高（統計局） 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1315 米：１１月全米雇用報告（ＡＤＰ） 1330 米：１０月貿易収支（商務省） 1358 米：１１月サービスＰＭＩ改定値（マークイット） 1500 米：９月・１０月新築１戸建て住宅販売（商務省） 1500 カナダ：政策金利発表 1500 米：１１月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） 1900 米：地区連銀経済報告 Thursday, 05 December, 2013 Time Unknown 米：１１月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） Time Unknown 仏：国債入札 スペイン：国債入札 Time Unknown オズボーン英財務相が財政演説 Time Unknown ノルウェー：中銀金利決定会合 All Day タイ：国王誕生日のため休場 All Day エロー仏首相が訪中（９日まで） 0030 豪：１０月貿易収支（連邦統計局） 1200 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 1230 米:１１月企業人員削減数（チャレンジャー社） 1245 ＥＣＢ理事会（金利発表） 1315 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が講演（フロリダ州フォート・ローダーデー ル） 経済と金融政策について 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） 1330 ＥＣＢ記者会見 1330 米：第３・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） 1330 米：第３・四半期企業利益（商務省） 1500 米：１０月米製造業新規受注（商務省） 米：１０月耐久財受注改定値（商務省） 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 米：財務省３・１０・３０年債入札条件 1815 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（テキサス州カレッジステーション） 「Federal Reserve Operations and Economic Update」