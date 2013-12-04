ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Thursday, 05 December, 2013 Time Unknown 米：１１月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） - Time Unknown 仏：国債入札 - Time Unknown オズボーン英財務相が財政演説 - Time Unknown スペイン：国債入札 - Time Unknown ノルウェー：中銀金利決定会合 - All Day タイ：国王誕生日 - 休場 0000 米：９月・１０月新築１戸建て住宅販売（商務省） - 0000 米：１１月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - 0400 米：地区連銀経済報告 - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） - 0930 豪：１０月貿易収支（連邦統計局） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：５年利付国債（１２月債）の発行予定額等（財務省） 1030 日本：１０年利付国債の入札発行（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：１０年利付国債の入札結果（財務省） 1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 2100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 2130 米:１１月企業人員削減数（チャレンジャー社） - 2145 ＥＣＢ理事会（金利発表） - 2215 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が講演（フロリダ州フォート・ローダーデール） - 経済と金融政策について 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 ＥＣＢ記者会見 - 2230 米：第３・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） - 2230 米：第３・四半期企業利益（商務省） - Friday, 06 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day ラガルドＩＭＦ専務理事がミャンマー訪問（７日まで） - 0000 米：１０月耐久財受注改定値（商務省） - 0000 米：１０月米製造業新規受注（商務省） - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省５２週間物ＴＢ入札条件 - 0100 米：財務省３・１０・３０年債入札条件 - 0315 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（テキサス州カレッジステーション） - 「Federal Reserve Operations and Economic Update」 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 （財務省） 1400 日本：１０月景気動向指数速報（内閣府） 1645 仏：１０月貿易収支（税関） - 2000 独：１０月鉱工業受注（経済技術省） - 2230 米：１０月個人所得・消費支出（商務省） - 2230 米：１１月雇用統計（労働省） - 2355 米：１２月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - Saturday, 07 December, 2013 0015 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が年次政策フォーラムで - 「The History of Central Banking in the United States」 0500 米：１０月消費者信用残高（ＦＲＢ） - 0500 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が討論会に参加（シカゴ） - 「The Federal Reserve at 100」 1100 日本 黒田日銀総裁 - 東大院主催イベントで講演 Sunday, 08 December, 2013 Time Unknown 中国：１１月貿易統計 - Time Unknown 中国：１１月マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資 - ８日から１５日の間に発表予定 Monday, 09 December, 2013 Time Unknown 日本：１１月景気ウォッチャー調査（内閣府） - All Day ユーロ圏財務相会合 - 0830 日本：１２月ロイター短観 - 0850 日本：１０月経常収支（財務省） - 0850 日本：７─９月期ＧＤＰ２次速報（内閣府） - 0850 日本 １１月銀行貸出（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（１１月中：指定報告機関ベース、財務省）- 1030 中国：１１月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - 1600 独：１０月貿易収支（連邦統計庁） - 2000 独：１０月鉱工業生産（経済技術省） - 2250 仏：国債入札 - Tuesday, 10 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown スペイン：国債入札 - All Day タイ：憲法記念日 - 休場 All Day ＥＵ財務相理事会 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0200 米：四半期資金循環統計（ＦＲＢ） - 0305 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（セントルイス） - 米経済と金融政策について 0415 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（シカゴ） - 講演テーマ「U.S. and Regional Economic and Banking Trends」 0430 米金融安定監督評議会（ＦＳＯＣ）会合 - ルー財務長官、バーナンキＦＲＢ議長が出席 0700 日本：１２月ロイター企業調査 - 0830 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁がマクロ経済とＦＲＢの政策について講演（シカゴ） - 0850 日本：１０月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：１０─１２月法人企業景気予測調査 - 0850 日本 １１月マネーストック（日銀） 1030 日本：３０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 日本：２０年利付国債（１２月債)の発行予定額等 （財務省） 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 （財務省） 1400 日本：１１月消費動向調査（内閣府） - 1430 中国：１１月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） - 1500 日本：１１月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 1515 日本：３０年利付国債の入札結果（財務省） 1645 仏：１０月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） - 1830 英：１０月鉱工業生産（国立統計局） - 1830 英：１０月製造業生産（国立統計局） - 1830 英：１０月英貿易収支（国立統計局） - 2130 米：１１月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 11 December, 2013 Time Unknown イタリア：国債入札 - Time Unknown 独：国債入札 - Time Unknown アイスランド：中銀金利決定 - 0000 米：１０月卸売在庫（商務省） - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0130 米：財務省52週間物ＴＢ入札 - 0300 米：財務省３年債入札 - 0400 米：１１月財政収支（財務省） - 0850 日本：１０月機械受注（内閣府） 0850 日本 １１月企業物価指数（日銀） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1600 独：１１月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 12 December, 2013 Time Unknown インドネシア：中銀理事会 - Time Unknown フィリピン：中銀金融政策会合 - Time Unknown 韓国：中銀理事会 - Time Unknown イタリア：国債入札 - 中長期債 Time Unknown スイス：金融政策発表 - 0300 米：財務省１０年債入札 - 0500 ニュージーランド：政策金利発表 - 現地発表は１２日 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） - 0930 豪：１１月雇用統計（連邦統計局） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：５年利付国債の入札発行（財務省） 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：５年利付国債の入札結果（財務省） 1430 日本：１１月投信概況 - 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 （財務省） 1645 仏：１１月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 1900 ユーロ圏：１０月鉱工業生産（統計局） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：１１月輸出入物価（労働省） - 2230 米：１１月小売売上高（商務省） - Friday, 13 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 中国：１１月対中海外直接投資 （商務省） - １３日から２０日の間に発表予定 0000 米：１０月企業在庫（商務省） - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省２・５・７年債入札条件 - 0100 米：財務省インフレ指数連動５年入札条件 - 0300 米：財務省３０年債入札 - 0850 日本：新型窓口販売方式による５年利付国債の発行条件等（財務省） 1330 日本：１０月鉱工業生産確報（経産省）） - 1600 独：１１月独卸売物価指数（連邦統計庁） - １３日から１７日の間に発表予定 1900 ユーロ圏：第３・四半期雇用統計 - 2230 米：１１月卸売物価指数（労働省） - Monday, 16 December, 2013 0850 日本：12月調査日銀短観 - 1758 ユーロ圏：１２月製造業ＰＭＩ速報値 - 1758 ユーロ圏：１２月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 1758 ユーロ圏：１２月総合ＰＭＩ速報値 - 1900 ユーロ圏：１０月ユーロ圏貿易収支（統計局） - 2300 米：１０月対米証券投資（財務省） - 2315 米：１１月鉱工業生産（ＦＲＢ） - Tuesday, 17 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown トルコ：中銀理事会 - Time Unknown 米連邦公開市場委員会（１８日まで） - Time Unknown スペイン：国債入札 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0850 日本 日銀短観詳細 0930 豪：中銀理事会議事録 - 1830 英：１１月生産者物価指数（国立統計局） - 1830 英：１１月消費者物価指数（国立統計局） - 1900 独：１２月独景気期待指数（ＺＥＷ） - 1900 ユーロ圏：１１月消費者物価指数改定値（統計局） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：１１月消費者物価指数（労働省） - 2230 米・第３・四半期経常収支（米商務省） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 18 December, 2013 Time Unknown ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表なし） - 0000 米：１２月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0300 米：財務省２年債入札 - 0850 日本：１１月貿易統計（財務省） - 0850 日本 日銀短観ＣＰ発行環境 1030 中国：１１月中国新築住宅価格 - 1200 第４・四半期トムソン・ロイター／ＩＮＳＥＡＤアジア景況指数 - 1800 独：１２月独ＩＦＯ業況指数 - 1830 英：８─１０月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2230 米：９、１０、１１月住宅着工件数（商務省） - 2230 米：１１月住宅着工許可件数 - Thursday, 19 December, 2013 Time Unknown スペイン：国債入札 - All Day ＥＵ首脳会議（２０日まで） - 0300 米：財務省５年債入札 - 0400 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） - 0430 バーナンキ米ＦＲＢ議長が会見 - 0645 ニュージーランド：第３・四半期ＧＤＰ - 現地時間では１９日 0850 日本 ７─９月資金循環統計速報（日銀） 1400 日本：１０月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 1800 ユーロ圏：１０月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） - 1830 英：１１月小売売上高（国立統計局） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 20 December, 2013 Time Unknown 日本：１１月外国投信概況 - Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 日本 日銀金融政策決定会合 All Day ＥＵ首脳会議（最終日） - 0000 米：１１月中古住宅販売（全米リアルター協会） - 0000 米：１１月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - 0000 米：１２月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0300 米：財務省７年債入札 - 0300 米：財務省インフレ指数連動５年債入札 - 1230 日本：12月国際投資戦略調査 - 1600 独：１１月生産者物価指数（連邦統計庁） - 1600 独：１月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - 1830 英：第３・四半期ＧＤＰ確報値（国立統計局） - 1830 英：第３・四半期経常収支（国立統計局） - 2230 米：第３・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） - Tuesday, 24 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 米：クリスマスイブ - 半日取引 All Day 英：クリスマスイブ - 半日取引 All Day 独仏：クリスマスイブ - 半日取引 All Day ブラジル：クリスマスイブ - 休場 All Day 香港：クリスマスイブ - 半日取引 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1645 仏：１１月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - 1645 仏：第３・四半期ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 25 December, 2013 All Day 米：クリスマス - 休場 All Day 英：クリスマス - 休場 All Day 独仏：クリスマス - 休場 All Day 豪：クリスマス - 休場 All Day シンガポール：クリスマス - 休場 All Day ブラジル：クリスマス - 休場 All Day インド：クリスマス - 休場 All Day 韓国：クリスマス - 休場 All Day 香港：クリスマス - 休場 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1300 日本 黒田日銀総裁講演 経団連 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 26 December, 2013 All Day 独仏：ボクシングデー - 休場 All Day 英：ボクシングデー - 休場 All Day 豪：ボクシングデー - 休場 All Day 香港：ボクシングデー - 休場 1400 日本：11月住宅着工戸数（国交省） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 27 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown イタリア：国債入札 - Time Unknown 中国：１─１１月鉱工業部門企業利益（国家統計局） - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0850 日本：１１月商業販売統計経産省） - 0850 日本：１１月鉱工業生産速報（経産省）） - 1030 日本：１１月毎月勤労統計（厚労省） - 1600 独：１１月輸入物価（連邦統計庁） - ２７日から３０日の間に発表予定 Monday, 30 December, 2013 Time Unknown イタリア：国債入札 - 中長期債 All Day タイ：特別休日 - 休場 Tuesday, 31 December, 2013 All Day 英：大晦日 - 半日取引 All Day 独仏：大晦日 - 半日取引 All Day ブラジル：大晦日 - 休場 All Day 韓国：大晦日 - 休場 All Day 香港：大晦日 - 半日取引 All Day ロシア：大晦日 - 休場 All Day タイ：大晦日 - 休場 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） -