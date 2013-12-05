〔情報ＢＯＸ〕経済対策と補正予算の主な内容

［東京 ５日 ロイター］ -
◎国費合計５．５兆円、事業規模１８．６兆円
・１０月１日の「経済政策パッケージ」に沿って施策を具体化
・まずは反動減を緩和するため来年度前半に需要が発現する施策を重点化
・設備投資などの民需を誘発し、新たな市場拡大策も重点化し、成長力を底上げ
・安倍政権の第２の矢（１２年度補正・１３年度予算）、第３の矢（日本再興戦略）で残された課題に対処
１．競争力強化策（国費１．４兆円・事業規模１３．１兆円）
・中小企業・小規模事業者向け投資促進
・省エネ設備補助
・重点課題の研究開発
・国産技術のインフラ輸出促進
・東京オリンピック・パラリンピックへの対応等交通・物流ネットワーク整備
・農地中間管理機構設立など農地集約化事業、輸出促進対策など
２．女性・若者・高齢者向け施策（国費０．３兆円・事業規模０．４兆円）
・女性・若者等の雇用拡大、賃上げ促進および人材育成
・待機児童対策
・介護
（１４年度予算で措置予定の高齢者医療負担軽減、保育所整備を含めれば国費は０．７兆円程度）
３．復興、防災・安全対策の加速（国費３．１兆円・事業規模４．５兆円）
―東日本大震災の被災地の復旧・復興（国費１．９兆円・事業規模２．４兆円）
・復興特会への繰り入れ１．１兆円
・復興特別法人税の１年前倒し廃止に伴う復興財源補てん８０００億円
―国土強靭（きょうじん）化、防災・減災、安全・安心な社会の実現等
（国費１．２兆円・事業規模２．１兆円）
・インフラ再構築２年目（老朽化対策等）
・廃炉・汚染水対策事業（福島第１原発）
・自衛隊の災害対処能力の向上等、海保の領海警備体制の強化
４．低所得者・子育て世帯への影響緩和、駆け込み需要・反動減の緩和
（国費０．６兆円・事業規模０．６兆円）
・簡素な給付措置（臨時福祉給付金）３４００億円
・子育て世帯への給付措置１５００億円
・住宅購入者への給付措置１６００億円
注）このほか地方交付税交付金の増１．２兆円、公共事業等の国庫債務負担行為０．３兆円、財政融資０．１兆円
注）補正予算では上記のほか、経済対策以外（国際分担金等）で０．４兆円程度を措置
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