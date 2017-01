UPDATE 2-米金融・債券市場＝大幅安、強い指標でＦＲＢ緩和縮小懸念高まる

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 4日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 97*10.00=3.9029% 前営業日終盤 98*09.50=3.8462% 10年債 米東部時間17時05分 99*08.00=2.8370% 前営業日終盤 99*22.00=2.7861% 5年債 米東部時間17時05分 99*02.25=1.4439% 前営業日終盤 99*09.50=1.3964% 2年債 米東部時間17時05分 99*29.25=0.2934% 前営業日終盤 99*29.50=0.2894% 4日の米金融・債券市場では、米国債価格が大幅下落した。市場予想を上回るADP 全米雇用報告と新築1戸建て住宅販売統計を受けて、米連邦準備理事会(FRB)の緩和 縮小が想定より早まるとの懸念が高まった。 ADP全米雇用報告では、民間部門雇用者数が21万5000人増と1年ぶりの大幅 増となり、市場予想の17万3000人増を大きく上回った。 新築1戸建て住宅販売は前月比25.4%増の年率44万4000戸で、1980年 5月以来約33年半ぶりの大きな伸びとなった。 これを受け、指標10年債利回りは9月半ばの水準まで上昇、短中期債利回りは約3 週間ぶりの高水準をつけた。 ただ11月の米ISM非製造業総合指数(NMI)が53.9と、55.0を見込ん でいた市場予想以上の低下となったことで一部で買い戻しも入り、相場は安定した。 DAダビッドソンの米国債トレーディング部門責任者、マイク・カリナン氏は「市場 は12月もしくは1月の緩和縮小の可能性をやや高い確率で織り込んでいる」と述べた。 FRBの緩和縮小時期をめぐっては、3月が有力視されているが、一部では雇用統計 が力強い内容となれば、1月もしくは12月に早まることもあり得るとの見方が出ている 。 11月の米雇用統計に関するロイター調査では、非農業部門雇用者数が18万人増と 、10月の20万4000人増から伸びが鈍ると見込まれている。 4日発表の地区連銀経済報告(ベージュブック)では、米経済が「控えめから緩やか な(modest to moderate)」ペースで拡大し、雇用も10月と11月初めに一部地域で加 速したとの認識が示された。これを受け、10月の雇用増ペースが11月に入っても維持 されたとの見方が高まる可能性がある。 また10月の貿易統計では、赤字幅が前月から5.4%縮小するとともに、外需拡大 で輸出が過去最高に達し、来年早期までの緩和縮小を裏付ける内容となった。 午後の取引で、指標10年債 は15/32安。利回りは2.842%と 、前日の2.775%から上昇した。 30年債 はおよそ1ポイント安。利回りは3.904%。前日は3.8 36%だった。 ロイター・データによると、2年債と10年債の利回り格差は2.55%に拡大、2 011年7月以来の水準をつけた。 FRBの緩和縮小懸念を背景に、モーゲージ担保証券(MBS)も売られた。連邦住 宅抵当金庫(ファニーメイ)の期間30年、クーポン3.5%のMBS は 価格が12/32安。利回りは前日比5bp上昇の3.512%となった。 FRBは同日、2022─2023年に償還を迎える国債を31億8000万ドル買 い入れた。 Tボンド先物12月限 は1─1/32安の130―20/32。 Tノート先物12月限 は14.50/32安の125─30/32。 Tボンド先物3月限 は1─1/32安の129―5/32。 Tノート先物3月限 は15.50/32安の124─19.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 11.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 7.25 (-1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -7.75 (-1.00)