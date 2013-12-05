Investing |
＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １２月５日―１２日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Thursday, 05 December, 2013 Time Unknown 米：１１月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） - 1230 米:１１月企業人員削減数（チャレンジャー社） - （１０００人） N/A 45.73 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （１１／３０までの週、１０００件） 325 316 1330 米：第３・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） - （前期比年率、％） 3.0 2.8 デフレーター 1.9 1.9 （速報値） 1330 米：第３・四半期企業利益（商務省） - （前期比、％） N/A 3.5 （Ｑ２改定） 1500 米：１０月米製造業新規受注（商務省） （前月比、％） -1.0 1.7 1500 米：１０月耐久財受注改定値（商務省） - （耐久財受注／前月比、％） N/A -2.0 （速報値） Friday, 06 December, 2013 0745 仏：１０月貿易収支（税関） - （１０億ユーロ） N/A -5.8 1100 独：１０月鉱工業受注（経済技術省） - （前月比、％） 0.2 3.3 1330 米：１０月個人所得・消費支出（商務省） - （個人所得／前月比、％） 0.3 0.5 （個人消費支出／前月比、％） 0.2 0.2 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.1 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.1 1330 米：１１月雇用統計（労働省） - （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 180 204 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 180 212 （失業率、％） 7.2 7.3 1455 米：１２月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - （指数） 76.0 75.1 （11月確報） 2000 米：１０月消費者信用残高（ＦＲＢ） - （前月比増、１０億ドル） 14.50 13.74 Sunday, 08 December, 2013 Time Unknown 中国：１１月貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％） 7.1 5.6 輸入（前年比、％） 7.2 7.6 貿易収支（10億ドル） 21.7 31.1 ８─１５日の間に発表予定 Time Unknown 中国：１１月新規融資（中国人民銀行） （１０億元） 590 506.1 新規融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.1 14.2 Ｍ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.2 14.3 Monday, 09 December, 2013 01:30 中国：１１月ＣＰＩ（国家統計局） （前年比、％） 3.2 3.2 ＣＰＩ（国家統計局） （前月比、％） 0.0 0.1 ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） -1.4 -1.5 07:00 独：１０月独貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） N/A 188 11:00 独：１０月独鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） N/A -0.9 Tuesday, 10 December, 2013 05:30 中国：１１月小売売上高（前年比、％） 13.3 13.3 鉱工業生産（前年比、％） 10.1 10.3 固定資産投資（年初来前年比、％） 20.0 20.1 07:45 仏：１０月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） N/A -0.5 09:30 英：１０月鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A 0.9 （前年比、％） N/A 2.2 製造業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A 1.2 （前年比、％） N/A 0.8 09:30 英：１０月貿易収支（国立統計局） （１０億ポンド） N/A -9.816 12:30 米：１１月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） （指数） N/A 91.60 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 15:00 米：１０月米卸売在庫（商務省） （前月比、％） 0.4 0.4 19:00 米：１１月米財政収支（財務省） （１０億ドル） N/A -91.6 Wednesday, 11 December, 2013 0700 独：１１月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 1.3 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 1.6 （速報値） 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 12 December, 2013 00:30 豪：１１月雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） N/A 0.11 失業率（％） N/A 5.7 07:45 仏：１１月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） （ＥＵ基準、前月比、％） N/A -0.1 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 0.7 10:00 ユーロ圏：１０月鉱工業生産（統計局） （前月比、％） N/A -0.5 （前年比、％） N/A 1.1 13:30 米：１１月小売売上高（商務省） （前月比、％） 0.3 0.4 （自動車除く／前月比、％） 0.2 0.2 13:30 米：１１月輸出入物価（労働省） （輸入物価／前月比、％） -0.4 -0.7 （輸出物価／前月比、％） N/A -0.5 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （１２／７までの週、１０００件） N/A N/A 15:00 米：１０月米企業在庫（商務省） （前月比、％） 0.4 0.6 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
狙い目は高圧経済銘柄
この１月は、高圧経済・人手不足状態のセクターを中心に物色戦略を再構築すべき場面だと大和証券の木野内栄治氏は指摘。 記事の全文