〔表〕きょうの投信設定（6日）＝3本

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［東京 ６日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販 売会社】 グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）２０１３─１２ 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：４００億円 設定額：── 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行 三菱ＵＦＪ 豪ドル債券インカムオープン（年１回決算型）＜愛称：夢実月＞ 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：青森銀行 ＤＩＡＭ Ｊ─ＲＥＩＴオープン（１年決算コース） ＜愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ＞ ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：１００億円 設定額：── 販売会社：東洋証券 、内藤証券、水戸証券 、ＳＢＩ証券
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