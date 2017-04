指標予測＝7─9月期実質ＧＤＰ2次速報は年率＋1.6％、下方修正へ

[東京 5日 ロイター] - ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、内 閣府が9日に発表する2013年7─9月期実質国内総生産(GDP)2次速報の予測中 央値は、前期比プラス0.4%、年率1.6%となった。1次速報からはわずかに下方修 正されるとの見方が多い。 内閣府が11月14日に発表した2013年7─9月期国民所得統計1次速報による と、実質国内総生産(GDP)は前期比プラス0.5%、 年率換算プラス1.9%とな った。2次速報では「設備投資や在庫投資などを中心に下方改定されそう。12年度の数 字が確報値に改定されることなどの影響も受ける」(三井住友アセットマネジメント)と 指摘が、専門家から出ている。 政府は、国費5.5兆円、事業規模18.6兆円の経済対策をまとめた。これに関連 して、「引き続き公共投資は景気を下支えしていく。13年度内は駆け込み需要と財政政 策が景気のけん引役となるが、その後は輸出がけん引していく」(SMBC日興証券)と の見方もあった。 各調査機関の見通しは以下の通り。 (単位:%、前期比) 年率 前期比 民間設備 Median 1.6 0.4 0.0 Highest 3.0 0.7 0.7 Lowest 1.2 0.3 -0.3 No of Forecasts 18 18 18 Barclays Securities Japan (BRI) 1.7 0.4 -0.1 CA-CIB (IN1) 1.6 0.4 -0.3 Citi (CT0) 2.2 0.5 0.5 Dai-ichi Life Research (DI2) 1.5 0.4 -0.3 Daiwa Institute of Research (DA1) 1.5 0.4 0.0 ITOCHU Economic Research Institute (IC2) 1.6 0.4 -0.2 JPMorgan Chase (JM1) 1.6 0.4 0.0 Meiji Yasuda Life Insurance (MY1) 1.5 0.4 0.1 Mitsubishi Research Institute (Y31) 1.7 0.4 0.4 Mizuho Research Institute (MRI) 3.0 0.7 0.6 Mizuho Sec. (FJ1) 1.2 0.3 0.0 NLI Research (NL2) 1.4 0.4 0.0 Nomura (NB1) 1.3 0.3 0.7 RBS (RB1) 1.4 0.4 0.0 Shinkin Central Bank Research (SC2) 1.6 0.4 0.0 SMBC Nikko Sec. (SN4) 1.8 0.5 0.0 Sumitomo Mitsui Asset Management (Z07) 1.5 0.4 0.1 UBS (UB1) 1.5 0.3 0.1