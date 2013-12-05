〔表〕ＥＣＢ経済見通し（インフレ・ＧＤＰ）

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［フランクフルト ５日 ロイター］ - ５日発表された欧州中央銀行（ＥＣＢ）スタッフによる経済 見通しは以下の通り。 （カッコ内は９月時点での見通し。単位は年平均％） 2013 2014 2015 ＥＵ基準ＣＰＩ（ＨＩＣＰ） 1.4 (1.4 - 1.6) 0.6 - 1.6 (0.7 - 1.9) 0.5 - 2.1 食品・エネルギー除く 1.1 1.3 1.4 実質ＧＤＰ -0.5 - -0.3 0.4 - 1.8 0.4 - 2.6 (-0.6 - -0.2) (0.0 - 2.0) 民間消費 -0.6 (-0.9 - -0.5) 0.7 (-0.2 - 1.6) 1.2 政府消費 0.1 (-0.6 - 0.4) 0.3 ( 0.0 - 1.2) 0.4 総固定資本形成 -3.0 (-4.4 - -2.8) 1.6 (-0.7 - 4.3) 2.8 輸出（モノ・サービス） 1.1 (-0.4 - 2.2) 3.7 ( 0.1 - 7.1) 4.8 輸入（モノ・サービス） -0.1 (-1.9 - 0.7) 3.5 ( 0.3 - 7.3) 4.7 ＜予測の前提＞（１１月１４日までの市場価格動向に基づく） ＊ＥＵＲＩＢＯＲ３カ月物金利<0#FEI:>平均は、２０１３年が０．２％、１４年が０．３％、１５年が ０．５％。前回は１３年が０．２％、１４年が０．５％。 ＊１０年物ユーロ圏政府債 名目利回りは、１３年が２．９％、１４年が３．１％、１５年 が３．６％。前回は１３年が３．０％、１４年が３．５％。 ＊為替レートは、ユーロ／ドル が１３年が１．３３ドル、１４年、１５年が１．３４ドル。前回 は１３年が１．３２ドル、１４年が１．３３ドル。ユーロの実効為替レート は、１３年が３ ．７％上昇、１４年が０．８％上昇、１５年が変わらず。前回は１３年が３．６％上昇、１４年が０．７％ 上昇。 ＊原油平均価格 は、１３年が１０８．２ドル、１４年が１０３．９ドル、１５年が９９．２ド ル。前回は１３年が１０７．８ドル、１４年が１０２．８ドル。 ＊非エネルギー商品価格の平均年間変化率（米ドル建て）は、１３年が５．４％下落、１４年が２．６ ％下落、１５年が３．７％上昇。前回は１３年が５．４％下落、１４年が０．１％下落。
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