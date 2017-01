米金融・債券市場＝10年債利回り3カ月ぶり高水準、堅調な指標で緩和縮小観測強まる

[ニューヨーク 5日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間16時15分 97*04.00=3.9138% 前営業日終盤 97*10.00=3.9029% 10年債 米東部時間16時15分 98*31.00=2.8698% 前営業日終盤 99*08.00=2.8370% 5年債 米東部時間16時15分 98*28.25=1.4834% 前営業日終盤 99*02.25=1.4439% 2年債 米東部時間16時15分 99*28.50=0.3054% 前営業日終盤 99*29.25=0.2934% 5日の米金融・債券市場では、国債利回りが上昇し3カ月ぶりの高水準をつけた。朝 方発表された第3・四半期の米国内総生産(GDP)改定値や新規失業保険申請件数がい ずれも予想を上回る堅調な内容となったことを受け、米連邦準備理事会(FRB)が近く 緩和縮小に着手するとの観測が強まった。 投資家の注目は6日発表の11月の米雇用統計に集まっている。 ISIグループの債券ストラテジスト、スタン・シップリー氏は「債券市場の動きは 、緩和縮小が始まることを示唆している」と述べた。 午後の取引で、指標10年債 は5/32安、利回りは2.859%。利 回りは一時、9月18日以来の高水準となる2.874%に達した。 30年債 は3/32安、利回りは3.910%。 Tボンド先物12月限 は6/32安の130―14/32。 Tノート先物12月限 は6.50/32安の125─23.50/32。 Tボンド先物3月限 は6/32安の128―31/32。 Tノート先物3月限 は8/32安の124─11.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 8.00 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 6.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -8.50 (-0.25)