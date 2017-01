UPDATE 1-米金融・債券市場＝10年債利回り3カ月ぶり高水準、堅調な指標で緩和縮小観測強まる

(内容を追加し、レートを更新しました。) [ニューヨーク 5日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 97*03.00=3.9156% 前営業日終盤 97*10.00=3.9029% 10年債 米東部時間17時05分 98*30.00=2.8735% 前営業日終盤 99*08.00=2.8370% 5年債 米東部時間17時05分 98*28.00=1.4850% 前営業日終盤 99*02.25=1.4439% 2年債 米東部時間17時05分 99*28.50=0.3054% 前営業日終盤 99*29.25=0.2934% 5日の米金融・債券市場では国債利回りが上昇。指標10年債利回 りは約3カ月ぶりの高水準をつけた。朝方発表された第3・四半期の米 国内総生産(GDP)改定値や新規失業保険申請件数がいずれも予想を 上回る堅調な内容となったことを受け、米連邦準備理事会(FRB)が 近く緩和縮小に着手するとの観測が強まった。 ISIグループの債券ストラテジスト、スタン・シップリー氏は「 債券市場の動きは、緩和縮小が始まることを示唆している」と述べた。 終盤、指標10年債 は8/32安、利回りは2.86 8%。利回りは一時、9月18日以来の高水準となる2.8772%に 達した。 30年債 は5/32安、利回りは3.913%。 第3・四半期の米GDP改定値は前期比年率3.6%増となり、速 報値の2.8%増から上方修正され、市場予想の3.0%増を上回った 。 11月30日までの週の新規失業保険申請件数(季節調整済み)は 29万8000件と、前週から2万3000件減少した。市場予想は3 2万5000件だった。 ただ、アトランタ地区連銀のロックハート総裁はGDP改定値につ いて「第3・四半期の力強さはトレンドを成すものではなく、成長面で 大きな躍進があったという結論に導くものではない」とし、同指数を重 視し過ぎないようけん制した。 6日発表の11月の米雇用統計が注目されている。ロイターのエコ ノミスト調査によると、非農業部門雇用者数は18万人増になると予想 されている。 一部トレーダーの間からは、20万人を超える増加になるとの予想 も聞かれた。今回の雇用統計の結果次第では、資産買い入れプログラム の縮小が早まる可能性もある。 緩和縮小時期をめぐっては、来年3月の公算が大きいとの見方が大 勢。ただ、米経済指標の改善を受けて1月もあり得るとの見方も増えて いる。 ソシエテ・ジェネラルの米債トレーダー、ショーン・マーフィー氏 は、FRBが今月17─18日の連邦公開市場委員会(FOMC)で縮 小に着手するとみる向きも一部であると指摘しつつも、FRBが年末に 向け流動性を圧迫するリスクを懸念し、1月に開始する可能性の方が高 いとの認識を示した。 Tボンド先物12月限 は6/32安の130―14/32 。 Tノート先物12月限 は6.50/32安の125─23 .50/32。 Tボンド先物3月限 は6/32安の128―31/32。 Tノート先物3月限 は8/32安の124─11.50/ 32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 8.50 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 10.50 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 8.25 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 6.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -8.25 (unch)