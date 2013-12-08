〔表〕きょうの投信設定（9日）＝19本

［東京 ９日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 三菱ＵＦＪ 世界金融ハイインカム証券ファンド２０１３─１２（円ヘッジ）（限定追加型） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：３５０億円 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行 米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型） 米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型） ＜愛称：ＵＳストリーム＞ 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：各５００億円 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行 三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替ヘッジなし＞ 三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞ ＜愛称：ザ・レジェンド＞ 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：各１０００億円 設定額：── 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行 ノムラ ＴＨＥ ＮＩＰＰＯＮ 野村アセットマネジメント 設定上限額：２０００億円 設定額：── 販売会社：野村証券 ＹＯＵＲＭＩＲＡＩ 欧州株マキシマム・ブル ＹＯＵＲＭＩＲＡＩ 米国株マキシマム・ブル ＹＯＵＲＭＩＲＡＩ 日本株マキシマム・ブルファンド 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：各１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：楽天証券 ＵＳ短期高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型） 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：日の出証券 ダイワＪ─ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：日の出証券、沖縄銀行 Ｄ─Ｉ’ｓ ＴＯＰＩＸインデックス Ｄ─Ｉ’ｓ 日経２２５インデックス 大和証券投資信託委託 設定上限額：各１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：日の出証券 Ｄ─Ｉ’ｓ 日本債券インデックス 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：日の出証券 Ｄ─Ｉ’ｓ 外国株式インデックス 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：日の出証券 Ｄ─Ｉ’ｓ 外国債券インデックス 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：日の出証券 Ｄ─Ｉ’ｓ グローバルＲＥＩＴインデックス 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：日の出証券 Ｄ─Ｉ’ｓ 新興国株式インデックス 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：日の出証券、近畿大阪銀行、埼玉りそな銀行、りそな銀行 Ｄ─Ｉ’ｓ 新興国債券インデックス 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：日の出証券、近畿大阪銀行、埼玉りそな銀行、りそな銀行