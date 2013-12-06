＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １２月６日―１３日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Friday, 06 December, 2013 0745 仏：１０月貿易収支（税関） - （１０億ユーロ） N/A -5.8 1100 独：１０月鉱工業受注（経済技術省） - （前月比、％） -0.6 3.3 1330 米：１０月個人所得・消費支出（商務省） - （個人所得／前月比、％） 0.3 0.5 （個人消費支出／前月比、％） 0.2 0.2 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.1 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.1 1330 米：１１月雇用統計（労働省） - （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 180 204 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 180 212 （失業率、％） 7.2 7.3 1455 米：１２月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - （指数） 76.0 75.1 （11月確報） 2000 米：１０月消費者信用残高（ＦＲＢ） - （前月比増、１０億ドル） 14.50 13.74 Sunday, 08 December, 2013 Time Unknown 中国：１１月貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％） 7.1 5.6 輸入（前年比、％） 7.2 7.6 貿易収支（10億ドル） 21.7 31.1 ８─１５日の間に発表予定 Time Unknown 中国：１１月新規融資（中国人民銀行） （１０億元） 590 506.1 新規融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.1 14.2 Ｍ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.2 14.3 Monday, 09 December, 2013 01:30 中国：１１月ＣＰＩ（国家統計局） （前年比、％） 3.2 3.2 ＣＰＩ（国家統計局） （前月比、％） 0.0 0.1 ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） -1.4 -1.5 07:00 独：１０月独貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） N/A 188 11:00 独：１０月独鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） 0.7 -0.9 Tuesday, 10 December, 2013 05:30 中国：１１月小売売上高（前年比、％） 13.3 13.3 鉱工業生産（前年比、％） 10.1 10.3 固定資産投資（年初来前年比、％） 20.0 20.1 07:45 仏：１０月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） N/A -0.5 09:30 英：１０月鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A 0.9 （前年比、％） N/A 2.2 製造業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A 1.2 （前年比、％） N/A 0.8 09:30 英：１０月貿易収支（国立統計局） （１０億ポンド） N/A -9.816 12:30 米：１１月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） （指数） N/A 91.60 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 15:00 米：１０月米卸売在庫（商務省） （前月比、％） 0.4 0.4 19:00 米：１１月米財政収支（財務省） （１０億ドル） N/A -91.6 Wednesday, 11 December, 2013 0700 独：１１月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 1.3 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 1.6 （速報値） 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 12 December, 2013 00:30 豪：１１月雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） N/A 0.11 失業率（％） N/A 5.7 07:45 仏：１１月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） （ＥＵ基準、前月比、％） N/A -0.1 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 0.7 10:00 ユーロ圏：１０月鉱工業生産（統計局） （前月比、％） N/A -0.5 （前年比、％） N/A 1.1 13:30 米：１１月小売売上高（商務省） （前月比、％） 0.3 0.4 （自動車除く／前月比、％） 0.2 0.2 13:30 米：１１月輸出入物価（労働省） （輸入物価／前月比、％） -0.4 -0.7 （輸出物価／前月比、％） N/A -0.5 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （１２／７までの週、１０００件） N/A N/A 15:00 米：１０月米企業在庫（商務省） （前月比、％） 0.4 0.6 Friday, 13 December, 2013 1000 ユーロ圏：第３・四半期雇用統計 1330 米：１１月米卸売物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.0 -0.2 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.2 １３─２０日の間に発表予定 Time Unknown 中国：１１月対中海外直接投資 （商務省） １３─１７日の間に発表予定 0700 独：１１月独卸売物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -1.0 （前年比、％） N/A -2.7 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━