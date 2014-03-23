UPDATE 1-ＩＭＭ通貨先物、投機筋のドル買い越しは6週間ぶりに増加＝ＣＦＴＣ

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(内容を追加しました) ［２１日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨 先物の取組（３月１８日までの週）によると、投機筋のドル買い越しが６週間ぶりに増加 し、２月以来の高水準となった。 ドルの主要６通貨（円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対 する取組高は１９９億１０００万ドルの買い越し。買い越し額は前週の１０５億６０００ 万ドルから拡大し、２月４日の週以来の高水準となった。 この週は、１６日に実施されたクリミアの住民投票がロシアへの編入を承認する結果 となり、米欧がロシア当局者らへの制裁を発動したことを背景にドル買い越しが膨らんだ 。 ドル取組は、昨年１０月下旬の売り越しを最後に２０週連続で買い越しとなっている 。 円 18Mar2014 week Prior week Long 24,144 15,726 Short 85,243 115,082 Net -61,099 -99,356 ユーロ 18Mar2014 week Prior week Long 117,819 110,103 Short 64,828 73,718 Net 52,991 36,385 ポンド 18Mar2014 week Prior week Long 64,141 64,553 Short 38,605 42,554 Net 25,536 21,999 スイスフラン 18Mar2014 week Prior week Long 25,311 23,097 Short 10,195 14,140 Net 15,116 8,957 カナダドル 18Mar2014 week Prior week Long 27,751 25,180 Short 97,556 77,371 Net -69,805 -52,191 豪ドル 18Mar2014 week Prior week Long 21,577 8,627 Short 46,040 49,477 Net -24,463 -40,850 メキシコペソ 18Mar2014 week Prior week Long 19,320 12,739 Short 20,590 20,986 Net -1,270 -8,247 ニュージーランドドル 18Mar2014 week Prior week Long 24,645 21,155 Short 8,894 6,706 Net 15,751 14,449
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