UPDATE 1-〔今週の主要材料〕海外市場

(内容を追加しました) ［東京 ２４日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【３月２４日―２８日の海外経済指標】 ２４日（月） 0145 中国：3月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 0858 ユーロ圏：3月製造業ＰＭＩ速報値 （指数） 53.0 53.2 （2月改定） 0858 ユーロ圏：3月サービス部門ＰＭＩ速報値 （指数） 52.6 52.6 （2月改定） 0858 ユーロ圏：3月総合ＰＭＩ速報値 （指数） 53.3 53.3 （2月改定） 1230 米：2月シカゴ連銀全米活動指数 1258 米：3月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） 56.5 57.1 （2月改定） ２５日（火） 0900 独：3月ＩＦＯ業況指数 （業況指数） 111.0 111.3 （現況指数） 114.6 114.4 （期待指数） 107.6 108.3 0930 英：2月消費者物価指数（国立統計局） ＣＰＩ（前月比、％） 0.5 -0.6 （前年比、％） 1.7 1.9 ＲＰＩ（前月比、％） 0.6 -0.3 （前年比、％） 2.6 2.8 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A -0.4 （前年比、％） 2.6 2.8 0930 英：2月生産者物価指数（国立統計局） 投入（前月比、％） 0.3 -0.9 （前年比、％） -5.3 -3.1 産出（前月比、％） 0.2 0.3 （前年比、％） 0.7 0.9 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：1月住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 0.8 （前年比、％） N/A 7.7 1300 米：1月Ｓ＆Ｐケース・シラー住宅価格指数 （季調済前月比、％） 0.6 0.8 （季調前前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） 13.3 13.4 1400 米：2月新築１戸建て住宅販売（商務省） （年率、１００万戸） 0.445 0.468 1400 米：3月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 78.6 78.1 ２６日（水） Time Unknown 米：2月住宅着工許可件数改定値（商務省） 0700 独：4月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） （指数） 8.5 8.5 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：2月耐久財受注（商務省） （前月比、％） 1.0 -1.0 （輸送機器除く／前月比、％） 0.3 1.1 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A -1.7 1343 米：3月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） N/A 53.3 （2月改定） ２７日（木） Time Unknown 米：１月住宅着工許可件数改定値（商務省） 中国：1─2月工業部門企業利益 0930 英：2月小売売上高（国立統計局） （前月比、％） 0.5 -1.5 （前年比、％） 2.5 4.3 1230 米：第4・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） （前期比年率、％） 2.7 2.4 デフレーター 1.6 1.6 （Ｑ3改定） 1230 米：第4・四半期企業利益速報値（商務省） （前期比、％） N/A 2.4 （Ｑ3改定） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （３／２２までの週、１０００件） 325 320 1400 米：2月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） （指数） N/A 95.0 （前月比、％） 0.0 0.1 ２８日（金） 0745 仏：2月消費支出（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） 0.8 -2.1 0745 仏：第4・四半期ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） （前期比、％） N/A 0.3 （速報値） 0930 英：第4・四半期経常収支（国立統計局） （１０億ポンド） -14.00 -20.72 0930 英：第4・四半期ＧＤＰ確報値（国立統計局） （前期比、％） 0.7 0.7 （前年比、％） 2.7 2.7 （改定値） 1230 米：2月個人所得・消費支出（商務省） （個人所得／前月比、％） 0.2 0.3 （個人消費支出／前月比、％） 0.3 0.4 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.1 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.1 1300 独：3月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.4 0.5 （前年比、％） 1.1 1.2 ＥＵ基準（前月比、％） 0.4 0.5 （前年比、％） 1.0 1.0 （2月改定） 1355 米：3月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 （指数） 80.5 79.9 （速報値） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【２４日―２８日の海外行事予定】 ２４日（月） 核安全保障サミット（２５日まで、オランダ・ハーグ） 1300 米：スタインＦＲＢ理事がＦＲＢ主催の会議であいさつ（ワシントン） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1730 Ｇ７緊急首脳会議（ハーグ） - ２５日（火） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1600 ユーロ圏：ドラギＥＣＢ総裁が講演（パリ） 1700 米：財務省2年債入札 2000 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演（アトランタ） 2300 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演（ ニューヨーク） ２６日（水） 0030 豪：中銀金融安定性報告 1545 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が討論会に参加（香港） - "Central banks - will policy making ever be conventional again?" 1700 米：財務省2年変動利付債入札 1700 米：財務省5年債入札 ２７日（木） 台湾：中銀金利決定発表 南ア：中銀金利決定発表 0020 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が米金融政策について講演（香港） 0800 フィリピン：中銀金融政策決定会 1230 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁が講演（オハイオ州デイトン） - "The Fe deral Reserve and Monetary Policy" 1500 米：財務省３カ月・６カ月物・５２週ＴＢ週間定例入札条件 1700 米：財務省7年債入札 ２８日（金） 0130 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演（香港） 1715 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演（カンザスシティー ） ３０日（日） 欧州が夏時間に移行