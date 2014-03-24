25日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 みんなのウェディング がマザーズに（公開価格2800円） 0800 閣議・閣議後会見 0850 １０─１２月期資金循環統計（日銀） 1030 流動性供給入札（財務省） 1030 １０年利付国債（４月債)の発行予定額等（財務省） 1245 流動性供給入札結果（財務省） 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ●海外指標など （時間はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２４日（月） Time Unknown 中国：習主席が欧州歴訪（２９日まで） - ハーグの核安全保障サミットに出席（２４━ ２５日） その後、フランス、ドイツを訪問。 All Day 核安全保障サミット（２５日まで、オランダ・ハーグ） 0145 中国：3月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 0858 ユーロ圏：3月製造業ＰＭＩ速報値 0858 ユーロ圏：3月サービス部門ＰＭＩ速報値 0858 ユーロ圏：3月総合ＰＭＩ速報値 1230 米：2月シカゴ連銀全米活動指数 1258 米：3月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） 1300 米：スタインＦＲＢ理事がＦＲＢ主催の会議であいさつ（ワシントン） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1730 Ｇ７緊急首脳会議（ハーグ） ２５日（火） All Day 核安全保障サミット（２５日まで、オランダ・ハーグ） 0900 独：3月ＩＦＯ業況指数 0930 英：2月消費者物価指数（国立統計局） 0930 英：2月生産者物価指数（国立統計局） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：1月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 1300 米：1月Ｓ＆Ｐケース・シラー住宅価格指数 1400 米：2月新築１戸建て住宅販売（商務省） 1400 米：3月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1600 ユーロ圏：ドラギＥＣＢ総裁が講演（パリ） 1700 米：財務省2年債入札 2000 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演（アトランタ） 2300 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演（ ニューヨーク）