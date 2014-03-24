新規上場企業の横顔：白鳩（4月23日ジャスダック上場）

［東京 ２４日 ロイター］ - ４月２３日にジャスダック上場予定の「白鳩」 <319 2.T> の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 京都府京都市伏見区竹田向代町 ≪事業内容≫ インターネットを通じたインナーウェアの販売事業 ≪代表者≫ 代表取締役社長：池上 勝 ≪資本金≫ 1億3000万円 ≪発行済み株式数≫ 320万株（2014年3月20日現在） ≪従業員数≫ 48名（2014年2月28日現在） ≪業績≫ 2013年8月期 2012年8月期 売上高（千円） 2,953,606 2,427,777 経常利益（千円） 118,144 48,910 当期利益（千円） 68,258 -77,066 １株当たり利益（円） 21.33 -24.08 １株当たり純資産額（円） 80.93 59.60 配当（円） - - 注）2013年11月29日付けで、1株を100株に分割 ≪総資産≫ （千円） 2,005,020（2013年8月期） ≪株主資本≫ （千円） 258,988（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 池上 勝 31.94 1,066,60 池上 正 14.60 487,400 アイティフォー 13.48 450,000 ジャフコＶ１─Ｂ号投資事業有限責任組合 8.24 275,000 池上 幸子 6.59 220,000 ジャフコＶ１─Ａ号投資事業有限責任組合 4.94 165,000 弘田 了 4.67 156,000 弘田 敬子 4.15 138,500 ジャフコＶ１─スター投資事業有限責任組合 3.29 110,000 中信ベンチャー・投資ファンド１号投資事業有限責任組合 2.25 75,000 ≪監査人≫ 京都監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪仮条件決定日≫ ２０１４年４月４日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１４年４月７日から４月１１日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１４年４月１４日 ≪申込期間≫ ２０１４年４月１５日から４月１８日 (以上、2014年3月20日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報