〔情報ＢＯＸ〕第1四半期のアジア太平洋Ｍ＆Ａは22％増、モルスタが助言首位

[香港 21日 ロイター] - トムソン・ロイターのデータによると、第1・四半 期のアジア太平洋地域(日本を除く)の合併・買収(M&A)総額は、速報ベースで前年 同期比22.1%増の1127億ドルと、2011年以来で最も好調な出足となった。M &Aアドバイザーランキング(取引額ベース)はモルガン・スタンレー が149億 ドルでトップに立ち、そのあとラザード 、ゴールドマン・サックス・グループ<GS .N>、シティグループ が続いた。 第1・四半期はプライベート・エクイティ(PE)が絡むM&Aは48%増の94億 ドルだった。そのうち47%は中国企業が関連するM&A(総額44億ドル)が占めた。 金融アドバイザーのリーグテーブルは以下の通り。 <M&A取引額ランキング> 社名 2014年第1四半期 2013年第1四半期 金額(10億ドル) 順位 金額 順位 -------------------------------------------------------------- Morgan Stanley 14.9 1 6.8 1 Lazard 13.1 2 1.8 17 Goldman Sachs & Co 13.0 3 5.5 3 Citi 12.2 4 1.8 18 Credit Suisse 10.5 5 0.8 31 Haitong Securities Co Ltd 10.5 6 0.5 40 Deutsche Bank 9.8 7 1.2 25 DBS Group Holdings 8.0 8 0.1 79 United Overseas Bank 7.8 9 0.1 80 JP Morgan 7.0 10 5.6 2 トムソン・ロイター/フリーマン・コンサルティングがまとめた調査によると、第1 ・四半期のアジア太平洋地域(日本を除く)のM&Aアドバザリー手数料収入(推定、完 了したディールベース)は、前年同期比23.4%減の3億0380万ドルとなった。 <M&A助言手数料ランキング> 社名 手数料(100万ドル) シェア --------------------------------------------------------------- Goldman Sachs & Co 35.5 11.7 UBS 32.4 10.7 Macquarie Group 20.8 6.8 Credit Suisse 17.1 5.6 Morgan Stanley 16.5 5.4 Bank of America Merrill Lynch 15.2 5.0 CIMB Group Sdn Bhd 11.4 3.8 Lazard 10.9 3.6 Nomura 9.6 3.1 Barclays 8.7 2.9