UPDATE 1-米金融・債券市場＝長短利回り格差さらに縮小、早期利上げ観測根強い

(内容を追加しました) [ニューヨーク 24日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 101*04.50=3.5625% 前営業日終盤 100*09.50=3.6085% 10年債 米東部時間17時01分 100*05.50=2.7299% 前営業日終盤 100*01.50=2.7444% 5年債 米東部時間17時05分 98*29.50=1.7289% 前営業日終盤 99*00.75=1.7071% 2年債 米東部時間16時55分 99*20.50=0.4370% 前営業日終盤 99*21.00=0.4286% 24日の米金融・債券市場では、短期債と長期債の利回り格差がさらに縮小し、2年 債と30年債の利回り格差 は313ベーシスポイント(bp)と、昨年7 月以来の低水準となった。早期利上げ観測が根強いなか、今週行われる入札を前に2年、 5年債がさえない動きとなった。 今週は25日に320億ドルの2年債、26日に350億ドルの5年債、26日に1 30億ドルの1年10カ月物変動利付債(FRN、リオープン=銘柄統合)、27日に2 90億ドルの7年債の入札が行われる。 みずほ証券(ニューヨーク)の国債トレーディング部マネジング・ディレクター、リ チャード・ブライアント氏は、イールドカーブに絡み短期債を売って長期債を買う動きが 活発化していると指摘。「市場では米連邦準備理事会(FRB)が利上げ時期を前倒しす るものと解釈している」と述べた。 2年債利回り は一時0.47%と昨年9月以来の水準に上昇。また5年債 利回り は1.77%と今年1月9日以来の水準に、7年債利回り は 2.34%と1月23日以来の水準にそれぞれ上昇した。ただその後は下げ渋る展開とな った。 10年債 価格は4/32高。利回りは2.74%。一時2.78%をつ けた。 30年債 価格は23/32高。利回りは3.57%。一時3.70%を つけた。 こうしたなか、社債市場では米国債とのスプレッドが縮小。メリルリンチのデータに よると、投資適格級社債のスプレッドは1.20%ポイントと2007年以来の低水準と なったほか、高利回り社債のスプレッドも3.76%ポイントと2007年以来の水準近 辺に縮小した。低金利環境のなかリターン確保に向け年金基金などが社債を選好している という。 Tボンド先物6月限 は14/32高の133─03/32。 Tノート先物6月限 は1/32安の123─13.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 10.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 8.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 11.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.25 (+0.75)