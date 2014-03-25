〔情報ＢＯＸ〕ロシア売上比率の高い欧州企業、カールスバーグなど

［２４日 ロイター］ - ＭＳＣＩのデータによると、ロシアの売上高比率が高い欧 州の大手上場企業は以下の通り。 フィンランドのタイヤメーカー、ノキアン・レンカート 、オーストリアの 銀行ライファイゼン・バンク・インターナショナル 、デンマークのビール醸造 カールスバーグ 、ドイツの小売りメトロ などの比率が高い。 ドイツ卸売・貿易業連合会（ＢＧＡ）は先週、ウクライナ情勢をめぐり、欧州とロシ アとの対立がエスカレートし、経済制裁が広がれば、ロシアと取引のあるドイツ企業６０ ００社以上が「壊滅的な損失」を被るとの見通しを示した。 ＭＳＣＩによると、売上高全体に占めるロシアの売上高の比率が高い欧州上場企業は 以下の通り。 （％） COCA-COLA HBC AG 32.34 NOKIAN RENKAAT 26.41 IMMOFINANZ 22.49 RAIFFEISEN BANK INT'L 21.52 KBC GROUPE 19.11 FORTUM CORP 16.71 CARLSBERG 16.63 UNICREDIT 14.30 METRO 11.56 HENKEL 10.21 NESTE OIL 8.03 SAIPEM 7.68 RYANAIR 7.56 UMICORE 7.49 REXAM 6.79 ADIDAS 6.75 COLOPLAST 6.57 BRITISH AMERICAN TOBACCO 6.24 SAP 6.06 HEIDELBERGCEMENT 6.01 TOTAL 6.00 SCANIA 5.91 LINDT & SPRUENGLI 5.76 LUNDIN PETROLEUM 5.75 BEIERSDORF 5.73 COMPASS GROUP 5.56 DSV 5.53 3I GROUP 5.44 PARGESA HOLDING 5.33 ALSTOM 5.31 FUCHS PETROLUB VORZUG 5.30 INVESTOR AB 5.30 SCOR 5.15 GLENCORE XSTRATA INT'L 5.11 GEBERIT 5.02 KUEHNE & NAGEL INT'L 4.97 EUTELSAT 4.96 TUI TRAVEL 4.93 ACCOR 4.90 VOLKSWAGEN 4.88 PORSCHE 4.88 DANONE 4.85 ALFA LAVAL 4.80 RENAULT 4.74 ATLAS COPCO 4.63 MAN 4.53 HEINEKEN 4.49 SOCIETE GENERALE 4.47 LAFARGE 4.44 ENI 4.44 PRYSMIAN 4.36 VALEO 4.35 SANOFI 4.29 NOKIA CORP 4.26 LUFTHANSA 4.25 OCI NV 4.24 GEA GROUP 4.22 IMERYS 4.17 BASF 4.15 SIEMENS 4.15 INDUSTRIVARDEN 4.13 FUGRO 4.13 BRENNTAG 4.05 AIR LIQUIDE 4.04 GEMALTO 4.03 KINGFISHER 4.03 PIRELLI & CO 4.02 FRESENIUS 4.02 NORSK HYDRO 3.99 ROYAL DUTCH SHELL 3.96 BUREAU VERITAS 3.94 JC DECAUX 3.89 DEUTSCHE POST 3.89 LAGARDERE 3.87 RECKITT BENCKISER 3.86 SUEZ ENVIRONNEMENT 3.85 KONE 3.79 WILLIAM DEMANT 3.77 SODEXO 3.76 INMARSAT 3.75 SANDVIK 3.71 SULZER 3.71 ACTELION 3.70 AKZO NOBEL 3.70 QIAGEN 3.68 SCHINDLER 3.68 CONTINENTAL 3.68 EDENRED 3.67 BMW 3.66 WOLTERS KLUWER 3.65 CRODA INTERNATIONAL 3.61 HUSQVARNA 3.60 ABB 3.60 GROUPE BRUXELLES LAMBERT 3.59 IMI 3.57 TNT EXPRESS 3.56 BANCO SANTANDER 3.53 必要な場合は名目国内総生産（ＧＤＰ）のデータを使用。 「東欧」など地域別で売上高を表示し、国別の売り上げを報告していない企業につい ては、当該地域におけるロシアの国内総生産（ＧＤＰ）の寄与度を踏まえて、ロシアの売 上高を算出した。