26日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 CYBERDYNE がマザーズに(公開価格3700円) 新規上場 ディー・エル・イー がマザーズに(公開価格1200円) 0850 2月企業向けサービス価格指数(日銀) 1020 国庫短期証券の入札発行(財務省) 1200 高村自民党副総裁講演 1235 国庫短期証券の入札結果(財務省) ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 25日(火) 核安全保障サミット(25日まで、オランダ・ハーグ) 0900 独:3月IFO業況指数 0930 英:2月消費者物価指数(国立統計局) 0930 英:2月生産者物価指数(国立統計局) 1145 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) 1255 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) 1300 米:1月住宅価格指数(連邦住宅金融局) 1300 米:1月S&Pケース・シラー住宅価格指数 1400 米:2月新築1戸建て住宅販売(商務省) 1400 米:3月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 1530 米:財務省4週間物TB入札 1600 ユーロ圏:ドラギECB総裁が講演(パリ) 1700 米:財務省2年債入札 2000 米:ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演(アトランタ) 2300 米:プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演( ニューヨーク) 26日(水) EUと米国が首脳会談(ブリュッセル) Time Unknown 米:2月住宅着工許可件数改定値(商務省) 0030 豪:中銀金融安定性報告 0330 豪:スティーブンス中銀総裁が講演(香港) 0610 米:ブラード・セントルイス地区連銀総裁が討論会に参加(香港) "Central banks - w ill policy making ever be conventional again?" 0700 独:4月消費者信頼感指数(GfK) 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) 1230 米:2月耐久財受注(商務省) 1345 米:3月サービス部門PMI速報値(マークイット) 1700 米:財務省2年変動利付債入札 1700 米:財務省5年債入札