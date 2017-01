米金融・債券市場＝5年債利回り小動き、イールドカーブのフラット化一服

[ニューヨーク 25日 ロイター] - 30年債 米東部時間15時36分 100*24.50=3.5829% 前営業日終盤 101*04.50=3.5625% 10年債 米東部時間15時37分 100*01.00=2.7462% 前営業日終盤 100*05.50=2.7299% 5年債 米東部時間15時37分 98*29.25=1.7307% 前営業日終盤 98*29.50=1.7289% 2年債 米東部時間14時41分 99*21.00=0.4291% 前営業日終盤 99*20.50=0.4370% 25日の米金融・債券市場では、5年債利回りが小動きとなった。320億ドルの2 年入札は堅調な需要を集めたがディーラーの落札が低水準にとどまり、翌26日の5年債 入札でどの程度の需要が集まるのか不安を残す格好となった。 イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長が前週、早ければ来春の利上げの可能性を 示唆して以降、短・中期債は弱地合いが続いている。 このところ進んでいたイールドカーブのフラット化もこの日は一服した。今週の国債 入札に控えた動きが出たほか、米景気の力強さを見極めようと、経済指標の発表に注目が 集まっている。 指標10年債 は1/32安。利回りは2.73%と、前日から小動きと なった。 Tボンド先物6月限 は1/32安の133─02/32。 Tノート先物6月限 は1.50/32高の123─15/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 10.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 9.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 11.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (-0.25)