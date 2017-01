UPDATE 2-米金融・債券市場＝5年債利回り小動き、長短利回り格差縮小が一服

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 25日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 100*18.50=3.5931% 前営業日終盤 101*04.50=3.5625% 10年債 米東部時間17時02分 100*00.00=2.7498% 前営業日終盤 100*05.50=2.7299% 5年債 米東部時間17時05分 98*29.00=1.7324% 前営業日終盤 98*29.50=1.7289% 2年債 米東部時間14時41分 99*21.00=0.4291% 前営業日終盤 99*20.50=0.4370% 25日の米金融・債券市場では、5年債利回りが2年債入札後に小動きで推移した。 320億ドルの2年入札は堅調な需要を集めたがディーラーの落札が低水準にとどまり、 翌26日の5年債入札でどの程度の需要が集まるのか不安を残す格好となった。 イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長が前週、早ければ来春の利上げの可能性を 示唆して以降、短・中期債は弱地合いが続いている。 2年債入札では、ディーラーの落札割合が37.5%と、平均の49%を大きく下回 り、2008年12月以来の低水準となった。これを受け、金利の先高観が国債需要を削 ぐとの懸念が高まった。 最高落札金利は0.469%で、入札実施前の市場の水準をやや下回った。 ファンドマネジャーなどの間接入札者の割合は40.9%と、2011年11月以来 の高水準となった。 米財務省は26日に350億ドルの5年債、27日に290億ドルの7年債入札を予 定している。また26日には130億ドルの1年10カ月物変動利付債(FRN)入札( リオープン)も実施する。 午後の取引で、5年債 利回りは2年債の入札後、およそ1.72%で小動 きとなった。前日つけた1月9日以来の高水準となる1.77%からは低下した。 このところ進んでいたイールドカーブのフラット化もこの日は一服した。今週の国債 入札に控えた動きが出たほか、米景気の力強さを見極めようと、経済指標の発表に注目が 集まっている。 ノバスコシア銀行の米国債トレーディング部責任者、チャールズ・コミスキー氏は「 会見でのイエレン議長の発言後、相場は大きく動いた」とし、投資家はイベントリスクに 備えて短・長期債の利回り格差縮小を見込んだ持ち高を減らしていると指摘した。 同日発表の経済指標では、2月の新築1戸建て住宅販売が前月比3.3%減の年率4 4万戸と、昨年9月以来の低水準をつけた。 一方、3月の米CB(コンファレンス・ボード)消費者信頼感指数は82.3に上昇 し、およそ6年ぶりの高水準をつけた。異例の寒波の影響で減速していた経済活動に再び 持ち直しの兆候が出ていることを示唆した。 26日には、米耐久財受注、米サービス部門購買担当者景気指数(PMI)が発表さ れる。27日発表の第4・四半期の米国内総生産(GDP)確報値も注目材料だ。 指標10年債 は1/32安。利回りは2.73%と、前日から小動きと なった。 30年債 は8/32安。利回りは3.59%と、前日の3.57%から 上昇した。 FRBはこの日、2036─2044年に償還を迎える国債を11億5000万ドル 買い入れた。26日には2021─2024年に償還を迎える国債を22億5000万─ 27億5000万ドル買い入れる予定。 Tボンド先物6月限 は1/32安の133─02/32。 Tノート先物6月限 は1.50/32高の123─15/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 10.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 9.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 11.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (-0.25)