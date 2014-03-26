UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（26日）＝4本、170億3488万円

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(設定額を追加しました) ［東京 ２６日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、 販売会社】 日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４─０３ 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：３０００億円 設定額：２５億３７１７万円 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券 三菱ＵＦＪ 世界金融ハイインカム証券ファンド２０１４─０３（円ヘッジ）（限定 追加型） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：４００億円 設定額：８４億５４１８万円 販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行 繰上償還条項付 優良日本株ファンド２０１４─０３（限定追加型） ＜愛称：ちから株２０１４─０３＞ 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：３００億円 設定額：１０億４８３９万円 販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行 ダイワ上場投信─ＪＰＸ日経４００ 大和証券投資信託委託 設定上限額：１０００億円 設定額：４９億９５１３万円 販売会社：大和証券、みずほ証券
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