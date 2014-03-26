＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ３月２６日―４月２日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２６日（水） Time Unknown 米：2月住宅着工許可件数改定値（商務省） 0700 独：4月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） （指数） 8.5 8.5 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：2月耐久財受注（商務省） （前月比、％） 1.0 -1.0 （輸送機器除く／前月比、％） 0.3 1.1 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A -1.7 1345 米：3月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） N/A 53.3 （2月改定） ２７日（木） Time Unknown 米：１月住宅着工許可件数改定値（商務省） 中国：1─2月工業部門企業利益 0930 英：2月小売売上高（国立統計局） （前月比、％） 0.5 -1.5 （前年比、％） 2.5 4.3 1230 米：第4・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） （前期比年率、％） 2.7 2.4 デフレーター 1.6 1.6 （Ｑ3改定） 1230 米：第4・四半期企業利益速報値（商務省） （前期比、％） N/A 2.4 （Ｑ3改定） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （３／２２までの週、１０００件） 325 320 1400 米：2月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） （指数） N/A 95.0 （前月比、％） 0.0 0.1 ２８日（金） 0700 独：2月輸入物価（連邦統計庁） （前月比、％） 0.2 -0.1 （前年比、％） -2.4 -2.3 0745 仏：2月消費支出（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） 0.8 -2.1 0745 仏：第4・四半期ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） （前期比、％） N/A 0.3 （速報値） 0930 英：第4・四半期経常収支（国立統計局） （１０億ポンド） -14.00 -20.72 0930 英：第4・四半期ＧＤＰ確報値（国立統計局） （前期比、％） 0.7 0.7 （前年比、％） 2.7 2.7 （改定値） 1000 ユーロ圏：3月景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） 0.40 0.37 （景況感指数） 101.4 101.2 1230 米：2月個人所得・消費支出（商務省） （個人所得／前月比、％） 0.2 0.3 （個人消費支出／前月比、％） 0.3 0.4 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.1 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.1 1300 独：3月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.4 0.5 （前年比、％） 1.1 1.2 ＥＵ基準（前月比、％） 0.4 0.5 （前年比、％） 1.0 1.0 （2月改定） 1355 米：3月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 （指数） 80.5 79.9 （速報値） ３１日（月） 0600 独：2月小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） -0.5 2.5 （前年比、％） N/A 0.9 0900 ユーロ圏：3月消費者物価指数速報値（統計局） （前年比、％） N/A 0.7 1345 米：3月シカゴ地区購買部協会景気指数 （指数） 58.5 59.8 ４月１日（火） Time Unknown 米：3月自動車販売台数 0100 中国：3月製造業ＰＭＩ（国家統計局） N/A 50.2 0145 中国：3月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 0755 独：3月雇用統計（連邦雇用庁） （失業者数増減・季調済／１０００人） N/A -14 （失業者数・季調前／１００万人） N/A 3.1 （失業率・季調済／％） N/A 6.8 0800 ユーロ圏：3月製造業ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 53.0 （速報値） 0900 ユーロ圏：2月失業率（統計局） （％） N/A 12.0 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1345 米：3月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 55.5 （速報値） 1400 米：3月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） （指数） 53.6 53.2 1400 米：2月建設支出（商務省） （前月比、％） N/A 0.1 ４月２日（水） 0900 ユーロ圏：2月生産者物価指数（統計局） （前月比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A -1.4 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1215 米：3月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、１０００人） N/A 139 1400 米：2月耐久財受注改定値（商務省） 1400 米：2月製造業新規受注（商務省） （前月比、％） N/A -0.7 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━