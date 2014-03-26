27日の国内・海外経済指標と行事予定

(３月２７日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ２年利付国債の入札発行（財務省） 1030 １０年物価連動国債（４月債）の発行予定額等（財務省） 1100 自動車８社 ２月の生産・販売実績 1245 ２年利付国債の入札結果（財務省） 1345 鉄連会長会見 1500 電力６社の２０１４年度供給計画 1515 ２年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２６日（水） Time Unknown ＥＵと米国が首脳会談（ブリュッセル） Time Unknown 米：２月住宅着工許可件数改定値（商務省） 0700 独：４月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：２月耐久財受注（商務省） 1345 米：３月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） 1700 米：財務省２年変動利付債入札 1700 米：財務省５年債入札 ２７日（木） Time Unknown 台湾：中銀金利決定発表 Time Unknown オバマ米大統領がイタリアのナポリターノ大統領・レンツィ首相と会談（ローマ） ─ フ ランシスコ・ローマ法王とも会談 Time Unknown 南ア：中銀金利決定発表 Time Unknown 中国：１─２月工業部門企業利益 0020 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（香港） ─ "What are the Prospects for U.S. Monetary Policy" 0800 フィリピン：中銀金融政策決定会合 0930 英：２月小売売上高（国立統計局） 1230 米：第４・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） 1230 米：第４・四半期企業利益速報値（商務省） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1230 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁が講演（オハイオ州デイトン） ─ "The F ederal Reserve and Monetary Policy" 1400 米：２月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物・５２週ＴＢ週間定例入札条件 1700 米：財務省７年債入札