UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格が上昇、5年債入札底堅い

(内容を追加しました) [ニューヨーク 26日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 101*16.00=3.5431% 前営業日終盤 100*18.50=3.5931% 10年債 米東部時間17時05分 100*15.50=2.6937% 前営業日終盤 100*00.00=2.7498% 5年債 米東部時間17時05分 99*05.50=1.6757% 前営業日終盤 98*29.00=1.7324% 2年債 米東部時間16時44分 99*27.50=0.4457% 前営業日終盤 99*21.00=0.4291% 26日の米金融・債券市場では、米国債価格が上昇。この日行われた5年債入札は底 堅い結果となった。 350億ドルの5年債入札は、海外勢や大手機関投資家を含む間接入札者の落札比率 が50%を超える一方、プライマリーディーラー(米政府証券公認ディーラー)の落札比 率は約25%にとどまり、過去4回の5年債入札平均の47%を大きく下回った。最高落 札利回りは1.715%で、WI(発行前)取引水準に基づく予想よりも低くなった。 TD証券(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は 「ファンドや海外勢からの引き合いが大きかったようだ」と述べた。 こうしたなか、5年債入札に先立ち行われた130億ドルの1年10カ月物変動利付 債(FRN)入札は、応札倍率が4.67倍と、同銘柄が導入された1月以降で最低とな った。最高落札利回りは0.069%。 翌27日には、週内の入札の締めくくりとなる290億ドルの7年債入札が行われる 。 5年債 は8/32高。利回りは1.67%。 7年債 は11/32高。利回りは2.25%。WI取引水準に基づく7年 債入札の利回り予想 は2.26%。 指標10年債 は15/32高。利回りは2.69%、前日は2.74% 。欧州中央銀行(ECB)理事会メンバーのバイトマン独連銀総裁が、マイナス金利は一 つの選択肢となるほか、量的緩和も問題外とはいえないと発言したことを受け、独連邦債 との利回り格差は1.188%ポイントに拡大、2006年以来の高水準と なった。 米連邦準備理事会(FRB)はこの日、2021年から24年に償還を迎える国債2 6億3000万ドルを買い入れた。 Tボンド先物6月限 は17/32高の133─19/32。 Tノート先物6月限 は10.50/32高の123─25.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.00 (-3.00) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (+1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 9.75 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 11.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -2.25 (unch)