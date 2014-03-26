2月のニュージーランド貿易収支は8.18億ＮＺドルの黒字、3年ぶり高水準

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［ウェリントン ２７日 ロイター］ - ニュージーランド統計局が２７日発表した ２月の貿易収支は８億１８００万ニュージーランドドル（７億０３９０万ドル）の黒字と なった。黒字額は２０１１年４月以来ほぼ３年ぶりの大きさ。最大の貿易相手国である中 国向けの乳製品輸出が拡大した。 ２月までの１年間では６億５０００万ＮＺドルの黒字となった。 ロイターがまとめたエコノミスト予想では、２月の黒字額が６億ＮＺドル、１年間の 黒字額は４億９０００万ＮＺドルだった。 ２月の輸出は前月比１７．０％増加。粉乳、バターやチーズ、木材や肉製品の輸出が 増えた。輸入は８．０％増だった。 詳細は以下の通り。 --------------------------------------------------------------- （カッコ内は改定前の数字） NZ$ (actual) Feb Pvs month Year ago Balance +818 mln +286 mln (+306 mln) +432 mln Exports 4.56 bln 4.07 bln (4.08 bln) 3.89 bln Imports 3.74 bln 3.78 bln (3.77 bln) 3.46 bln NZ$ Yr-to-Feb Yr-to-Jan Yr-to-Feb '13 Balance +0.65 bln +0.31 bln -1.07 bln Exports 49.43 bln 48.81 bln 45.96 bln Imports 48.78 bln 48.49 bln 47.03 bln --------------------------------------------------------------
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