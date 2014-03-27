28日の国内・海外経済指標と行事予定

(３月２８日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 エスクロー・エージェント・ジャパン がジャスダックに（公開価格2 700円） 市場変更 オルトプラス が東証１部に マザーズから 0800 閣議・閣議後会見 0830 ２月全国・３月東京都区部消費者物価指数（総務省） （予測中央値：全国、前年比＋１．３％） 0830 ２月完全失業率（総務省） （予測中央値：３．７％） 0830 ２月有効求人倍率（厚労省） （予測中央値：１．０５倍） 0830 ２月全世帯消費支出 （総務省）（予測中央値：前年比＋０．１ ％） 0850 ２月商業販売統計（経産省） （予測中央値：小売業販売額前年比＋３．２％ ） 1500 ニトリホールディングス 本決算 時間未定 国家戦略特区諮問会議（特区を決定） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２７日（木） 台湾：中銀金利決定発表 Time Unknown オバマ米大統領がイタリアのナポリターノ大統領・レンツィ首相と会談（ローマ） ─ フ ランシスコ・ローマ法王とも会談 Time Unknown 南ア：中銀金利決定発表 0020 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（香港） ─ "What are the Prospects for U.S. Monetary Policy" 0800 フィリピン：中銀金融政策決定会合 0930 英：2月小売売上高（国立統計局） 1230 米：第4・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） 1230 米：第4・四半期企業利益速報値（商務省） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1230 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁が講演（オハイオ州デイトン） ─ "The F ederal Reserve and Monetary Policy" 1400 米：2月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物・５２週ＴＢ週間定例入札条件 1700 米：財務省7年債入札 ２８日（金） 0130 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演（香港） 0700 独：2月輸入物価（連邦統計庁） 0745 仏：2月消費支出（ＩＮＳＥＥ） 0745 仏：第4・四半期ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） 0930 英：第4・四半期経常収支（国立統計局） 0930 英：第4・四半期ＧＤＰ確報値（国立統計局） 1000 ユーロ圏：3月景況感・業況感指数（欧州委員会） 1230 米：2月個人所得・消費支出（商務省） 1300 独：3月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 1355 米：3月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 1715 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演（カンザスシティー ）