中国・香港株式市場・大引け＝中国続落、銀行株は高い

［上海 ２７日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 大引け 2046.588 17.082安 948.7億元（上海Ａ株） 高値 2073.982 安値 2042.713 前場終値 2048.294 15.376安 475.7億元（上海Ａ株） 寄り付き 2060.812 2.858安 前営業日終値 2063.670 3.641安 803.3億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 21785.86 101.89安 474.2億香港ドル 寄り付き 21897.07 9.32高 前営業日終値 21887.75 155.43高 738.9億香港ドル 中国株式市場は、続落して終了した。ただ、銀行株は、人民銀行が預金準備率を引き 下げるとのうわさから午後の取引で上昇した。 上海総合指数 は１７．０８２ポイント（０．８３％）安の２０４６．５８８ 。 大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は１５．３４０ポイン ト（０．７１％）安の２１５５．７０７。 ＣＳＩ銀行株指数 は１％上昇。民生銀行 は３．６％、上海浦 東発展銀行 は１．２％、それぞれ上昇した。 中信銀行（ＣＩＴＩＣ銀行） は１．９７％上昇。中国銀行 も、予想を上回る第４・四半期の業績を発表し、０．８％高となった。 ＊この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事は見出しに「UPDATE」と表示しま す。