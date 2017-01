UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格が上昇、7年債入札の底堅い結果が下支え

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 27日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 101*25.50=3.5271% 前営業日終盤 101*16.00=3.5431% 10年債 米東部時間17時05分 100*18.50=2.6829% 前営業日終盤 100*15.50=2.6937% 5年債 米東部時間17時05分 99*18.00=1.7167% 前営業日終盤 99*05.50=1.6757% 2年債 米東部時間16時58分 99*27.25=0.4496% 前営業日終盤 99*27.50=0.4457% 27日の米金融・債券市場では、米国債価格が上昇。この日行われた7年債入札は底 堅い結果となり、相場の下支えとなった。 290億ドルの7年債入札は、最高落札利回りが2.258%とWI(発行前)取引 水準に基づく予想を1ベーシスポイント(bp)以上下回ったほか、直接入札者の落札比 率が33%と、平均の19%を上回った。 ストーン&マカーシー・リサーチ・アソシエイツ(ニュージャージー州)のアナリス ト、ジョン・カバナン氏は、最近の入札ではとりわけ投資ファンド勢の引き合いが強いと 指摘した。 イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長が前週、来春にも利上げを開始する可能性 を示唆して以降、利回りが上昇したことで、債券に対する投資妙味が増しているとみられ ており、カバナン氏は「過去2日間でやや調整が入ったとはいえ、利回りは一時期に比べ て依然、魅力的な水準にあるようだ」と話した。 7年債 は1/32安。利回りは2.26%。今週初めには2.34%と3 カ月ぶりの高水準に達していた。イエレン議長発言前は2.14%。 5年債と30年債の利回り格差 は179bpと、5年ぶりの水準に縮 小。イエレン議長発言以降、早期利上げ観測が広がるなか、長期債に比べて中期債の動き が鈍っている。 朝方発表された経済指標を受け、国債利回りは一時的に上昇する場面もみられた。週 間の新規失業保険申請件数は約4カ月ぶりの水準に改善したほか、昨年第4・四半期の国 内総生産(GDP)確報値は当初の2.4%増から2.6%増に上方修正された。 指標10年債 は4/32高。利回りは2.69%。指標発表直後には2 .72%に上昇した。 FRBはこの日、2019年に償還を迎える国債42億2000万ドルを買い入れた 。 Tボンド先物6月限 は20/32高の134─07/32。 Tノート先物6月限 は02/32高の123─27.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.25 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 11.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 7.50 (-2.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (unch)