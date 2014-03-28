訂正-UPDATE 1-（発表者側の申し出）〔表〕きょうの投信設定（28日）＝16本、429億2395万円（訂正）

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(パインブリッジＧ７金融機関ハイブリッド証券ファンド ２０１４─０３の設定額を９３億８５４７万円 に、ヘッドラインの合計額を４２９億２３９５万円に訂正します) ［東京 ２８日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 国際金融機関債ファンド（為替ヘッジあり）２０１４─０３ 国際投信投資顧問 設定上限額：３００億円 設定額：１９８億８１６７万円 販売会社：東北銀行 、百十四銀行 、東京スター銀行 パインブリッジＧ７金融機関ハイブリッド証券ファンド ２０１４─０３ ＜愛称：グッド・セブン１４─０３＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：２００億円 設定額：９３億８５４７万円（訂正） 販売会社：三重銀行 、中銀証券 アムンディ・世界優先証券ファンド２０１４─０３（為替ヘッジあり） ＜愛称：ワールドクラス１４─０３＞ アムンディ・ジャパン 設定上限額：４００億円 設定額：３８億２９５４万円 販売会社：千葉銀行 、北海道銀行 世界金融ハイブリッド証券ファンド２０１４─０３（為替ヘッジあり／限定追加型） アムンディ・ジャパン 設定上限額：４００億円 設定額：５４億９４２６万円 販売会社：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行 ＲＯＥ日本株ファンド Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 設定上限額：１０００億円 設定額：１９億３５１３万円 販売会社：エース証券、丸八証券 ＳＢＩ日本小型成長株選抜ファンド＜愛称：センバツ＞ ＳＢＩアセットマネジメント 設定上限額：１００億円 設定額：２億７８２８万円 販売会社：ＳＢＩ証券 アムンディ・ 欧州ＣＢファンド ・（ユーロコース）＜毎月決算型＞／＜年２回決算型＞ ・（米ドルコース）＜毎月決算型＞ ／＜年２回決算型＞ ・（ブラジルレアルコース）＜毎月決算型＞ ／＜年２回決算型＞ ・（トルコリラコース）＜毎月決算型＞／＜年２回決算型＞ ・（円コース）＜毎月決算型＞／＜年２回決算型＞ アムンディ・ジャパン 設定上限額：各５００億円 設定額：合計２１億１９５８万円 ・（ユーロコース）＜毎月決算型＞５５７７万円／＜年２回決算型＞１億３８０４万円 ・（米ドルコース）＜毎月決算型＞ ４億８０４８万円／＜年２回決算型＞８億０６０３万円 ・（ブラジルレアルコース）＜毎月決算型＞３億２１５７万円 ／＜年２回決算型＞ ２４５２万円 ・（トルコリラコース）＜毎月決算型＞１億２３２５万円／＜年２回決算型＞３７０３万円 ・（円コース）＜毎月決算型＞２７８６万円／＜年２回決算型＞１億０４９９万円 販売会社：野村証券
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