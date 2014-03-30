31日の国内・海外経済指標と行事予定

(3月31日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0815 ３月製造業ＰＭＩ 0850 ２月鉱工業生産速報（経産省） （予測中央値：前月比＋０．３％） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1230 ３月国際投資戦略調査 1400 ２月住宅着工戸数（国交省） （予測中央値：前年比＋４．９％） 1500 政府税調法人課税ＤＧ ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２８日（金） Time Unknown イタリア：国債入札 0130 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演（香港） 0700 独：2月輸入物価（連邦統計庁） 0745 仏：2月消費支出（ＩＮＳＥＥ） 0930 英：第4・四半期経常収支（国立統計局） 0930 英：第4・四半期ＧＤＰ確報値（国立統計局） 1000 ユーロ圏：3月景況感・業況感指数（欧州委員会） 1230 米：2月個人所得・消費支出（商務省） 1300 独：3月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 1355 米：3月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 1715 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演 ３０日（日） All Day トルコ地方選挙 欧州が夏時間に移行 仏：統一地方選第２回投票 米：コミュニティ開発に関する会議（シカゴ） 会合名：2014 National Interagency Community Reinvestment Conference。 イエレンＦＲＢ議長が出席。２日まで。 ３１日（月） All Day インドネシア休場 0600 独：2月小売売上高（連邦統計庁） 0645 仏：第4・四半期ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） 0900 ユーロ圏：3月消費者物価指数速報値（統計局） 1345 米：3月シカゴ地区購買部協会景気指数 1355 米：イエレンＦＲＢ議長が講演（シカゴ） 会合名：2014 National Interagency Community Reinvestment Conference 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札