アジア通貨動向（28日）＝大半が上昇、中国の景気刺激策に対する期待感で

[シンガポール 28日 ロイター] - アジア通貨は、大半が上昇。人民元が持ち 直したことや、中国の景気刺激策導入に対する期待感の高まりを背景に、週間でも上昇す る見通し。 マレーシアリンギ は1週間強ぶり高値に上昇。オーバーナイトのノンデリバ ラブル・フォワード(NDF)取引で上昇し、その流れが続いた。オフショアファンドか らの需要がみられた。 リンギは一時1ドル=3.2715リンギを付け、3月19日以来の高値となった。 国内の投機筋や輸出業者もリンギに買いを入れた。 インドネシアルピア は海外投資家からの需要で上昇。インドネシア・ジャカ ルタ市場の総合株価指数 は約1%上昇した。 トレーダーによると、国内の輸入業者が月末の決済に向けてドルに買いを入れたため 、上値が抑えられた。 シンガポールドル は月末に向けた企業からの需要などで6週間強ぶり高値と なった。韓国ウォン も株式市場への資金流入などから上昇した。 *0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.15 102.17 +0.02 Sing dlr 1.2616 1.2642 +0.21 Taiwan dlr 30.505 30.582 +0.25 Korean won 1068.60 1071.50 +0.27 Baht 32.49 32.57 +0.25 Peso 44.98 45.04 +0.13 Rupiah 11405.00 11445.00 +0.35 Rupee 60.08 60.31 +0.39 Ringgit 3.2745 3.2915 +0.52 Yuan 6.2122 6.2130 +0.01 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.15 105.28 +3.06 Sing dlr 1.2616 1.2632 +0.13 Taiwan dlr 30.505 29.950 -1.82 Korean won 1068.60 1055.40 -1.24 Baht 32.49 32.86 +1.14 Peso 44.98 44.40 -1.30 Rupiah 11405.00 12160.00 +6.62 Rupee 60.08 61.80 +2.87 Ringgit 3.2745 3.2755 +0.03 Yuan 6.2122 6.0539 -2.55