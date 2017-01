米金融・債券市場＝国債利回り上昇、来週の経済指標に注目

[ニューヨーク 28日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 101*13.50=3.5473% 前営業日終盤 101*25.50=3.5271% 10年債 米東部時間17時04分 100*08.00=2.7208% 前営業日終盤 100*18.50=2.6829% 5年債 米東部時間17時05分 99*13.25=1.7479% 前営業日終盤 99*18.00=1.7167% 2年債 米東部時間16時34分 99*27.00=0.4535% 前営業日終盤 99*27.25=0.4496% 28日の米金融・債券市場では、米国債価格が下落し、国債利回りは上昇。5年債債 利回りは2カ月ぶりの高水準近辺で推移した。 イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長が前週、来春の利上げ開始の可能性を示唆 して以降、2年、3年、5年物の動きが長期債と比べてさえないが、市場ではこうした動 きが当面継続するものと見られている。 こうしたなか、来週は3月の雇用統計など経済指標の発表が目白押しで、景気動向を 見極める上で注目されている。ドイツ銀プライベート・ウエルス・マネジメント(ニュー ヨーク)の債券トレーディング部部長、ゲーリー・ポラック氏は、天候要因が第1・四半 期の経済にどの程度影響を与えたのかを知るためにも、来週発表される統計は重要だと述 べた。 5年債 利回りは1.74%。今週初めには2カ月ぶりの高水準となる1. 77%をつけていた。19日のイエレン議長の発言前は1.54%程度だった。 30年債 は3.54%。前日は3.49%と昨年7月以来の低水準をつ けた。 5年債と30年債の利回り格差 は180bp。前日は179bpと、 5年ぶりの水準に縮小していた。 2月の個人消費支出は前月比0.3%増加したものの、国債市場の反応は限定的だっ た。3月のミシガン大米消費者信頼感指数(確報値)は昨年11月以来の低水準となった 。 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁は、2015年後半まで事実上のゼロ金利政策を維持 する必要があるとの見方を示し、個人的に利上げは2016年初頭まで見送るべきで、そ の後も景気回復を阻害しないよう、段階的な利上げにとどめるべきと述べた。 FRBはこの日、2036年─2044年に償還迎える国債11億5000万ドルを 買い入れた。 Tボンド先物6月限 は22/32安の133─17/32。 Tノート先物6月限 は9.50/32安の123─18/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.00 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 7.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 11.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (unch)