〔表〕ＮＹＭＥＸエネルギー先物の取組＝ＣＦＴＣ（3月25日終了週）

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［２８日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したニューヨー ク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）エネルギー先物の取組は以下のとおり。 ＜先物とオプションの合計＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 293403 -8917 -396398 3045 -34493 -9837 改質ガソリン 55652 -1692 27703 857 -107501 1382 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル 24201 1091 44081 -1473 -54635 -1066 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 119990 15343 17498 366 2128861 -13535 改質ガソリン 14372 -1849 9775 1302 303140 8187 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -28234 160 14587 1287 289775 -10964 ＜先物のみ＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 282636 -7585 -360505 2004 -49185 -9695 改質ガソリン 54644 -1739 27123 623 -108184 1212 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル 23709 837 44822 -1156 -55484 -1173 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 108538 14474 18516 802 1604566 -18700 改質ガソリン 16659 -1550 9758 1454 290955 7806 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -27475 33 14428 1459 271061 -10901 ＊詳細はこちらをご覧ください。 ◎先物とオプションの合計 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス ◎先物のみ 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス
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