〔表〕ＩＭＭ通貨先物の取組＝ＣＦＴＣ（3月25日終了週）

Investing |
［３１日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が２８日発表したＩＭ Ｍ通貨先物の非商業（投機）部門の取組は以下のとおり。 円 25 Mar2014 week Prior week Long 17,600 24,144 Short 86,487 85,243 ユーロ 25 Mar2014 week Prior week Long 106,914 117,819 Short 67,280 64,828 ポンド 25 Mar2014 week Prior week Long 66,751 64,141 Short 37,027 38,605 スイスフラン 25 Mar2014 week Prior week Long 25,037 25,311 Short 10,218 10,195 カナダドル 25 Mar2014 week Prior week Long 40,441 27,751 Short 73,656 97,556 豪ドル 25 Mar2014 week Prior week Long 24,387 21,577 Short 44,914 46,040 ニュージーランドドル 25 Mar2014 week Prior week Long 26,243 24,645 Short 8,030 8,894 ＊英文記事が配信されていないため、これ以外は下記のＣＦＴＣへのリンクでご覧く ださい。 here
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
外国為替フォーラム
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
狙い目は高圧経済銘柄
この１月は、高圧経済・人手不足状態のセクターを中心に物色戦略を再構築すべき場面だと大和証券の木野内栄治氏は指摘。 記事の全文