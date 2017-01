〔今週の主要材料〕海外市場

[東京 31日 ロイター] - *日本時間はGMT(グリニッジ標準時)プラス9時間 *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【3月31日―4月4日の海外経済指標】 31日(月) 0600 独:2月小売売上高(連邦統計庁) (前月比、%) -0.5 2.5 (前年比、%) N/A 0.9 0645 仏:第4・四半期GDP改定値(INSEE) (前期比、%) N/A 0.3 (速報値) 0900 ユーロ圏:3月消費者物価指数速報値(統計局) (前年比、%) 0.6 0.7 1345 米:3月シカゴ地区購買部協会景気指数 (指数) 59.0 59.8 4月1日(火) Time Unknown 米:3月自動車販売台数 0100 中国:3月製造業PMI(国家統計局) 50.3 50.2 0145 中国:3月製造業PMI改定値(HSBC) 0755 独:3月雇用統計(連邦雇用庁) (失業者数増減・季調済/1000人) -10 -14 (失業者数・季調前/100万人) N/A 3.1 (失業率・季調済/%) 6.8 6.8 0800 ユーロ圏:3月製造業PMI改定値 (指数) 53.0 53.0 (速報値) 0900 ユーロ圏:2月失業率(統計局) (%) 12.0 12.0 1145 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) 1255 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) 1345 米:3月製造業PMI改定値(マークイット) (指数) N/A 55.5 (速報値) 1400 米:3月ISM製造業景気指数(ISM) (指数) 54.0 53.2 1400 米:2月建設支出(商務省) (前月比、%) 0.1 0.1 4月2日(水) 0900 ユーロ圏:2月生産者物価指数(統計局) (前月比、%) -0.1 -0.3 (前年比、%) -1.6 -1.4 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) 1215 米:3月全米雇用報告(ADP) (増減、1000人) 193 139 1400 米:2月耐久財受注改定値(商務省) 1400 米:2月製造業新規受注(商務省) (前月比、%) 1.2 -0.7 4月3日(木) 0030 豪:2月小売売上高(連邦統計局) (前月比、%) N/A 1.2 0030 豪:2月貿易収支(連邦統計局) (10億豪ドル) 0.85 1.4 0100 中国:3月非製造業PMI(国家統計局) 0145 中国:3月サービス部門PMI(HSBC) 0800 ユーロ圏:3月総合PMI改定値 (指数) 53.2 53.2 (速報値) 0800 ユーロ圏:3月サービスPMI改定値 (指数) 52.4 52.4 (速報値) 0900 ユーロ圏:2月小売売上高(統計局) (前月比、%) -0.6 1.6 (前年比、%) N/A 1.3 1230 米:2月貿易収支(商務省) (10億ドル) -38.9 -39.1 1230 米:新規失業保険申請件数(労働省) (3/29までの週、1000件) 316 311 1345 米:3月サービス部門PMI改定値(マークイット) (指数) N/A 55.5 (速報値) 1400 米:3月ISM非製造業景気指数(ISM) (総合指数・NMI) 53.5 51.6 (景気指数) N/A 54.6 4月4日(金) 1000 独:2月鉱工業受注(経済技術省) (前月比、%) 0.1 1.2 1230 米:3月雇用統計(労働省) (非農業部門雇用者数増減、1000人) 200 175 (民間部門雇用者数増減、1000人) 195 162 (失業率、%) 6.6 6.7 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【31日―4月4日の海外行事予定】 Monday, 31 March, 2014 インドネシア: - 休場 1355 米:イエレンFRB議長が講演(シカゴ) - 会合名:2014 National Interagency Commu nity Reinvestment Conference 1500 米:財務省4週間物TB入札条件 - 1530 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 - Tuesday, 01 April, 2014 0330 豪:中銀理事会(金利発表) - 0530 インド:中銀金融政策決定会合 - 1530 米:財務省52週間物TB入札 - 1530 米:財務省4週間物TB入札 - Wednesday, 02 April, 2014 All Day 海外主要企業決算発表予定 - 02 Apr BMO Q2 2014 Monsanto Company 1655 米:ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演(マイアミ) - 2000 米:ブラード・セントルイス地区連銀総裁がメディアブリーフィング(セントルイス) - 2100 米:ブラード・セントルイス地区連銀総裁が会合であいさつ - Thursday, 03 April, 2014 Time Unknown ブラジル:中銀金融政策決定会合(政策金利発表) - 現地時間2日 0200 豪:スティーブンス中銀総裁が講演(ブリスベン) - 1145 ユーロ圏:ECB理事会(金利発表) - 1230 ユーロ圏:ECB記者会見 - 1400 ユーロ圏:ドラギECB総裁が講演(フランクフルト) - 1500 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 - 1500 米:財務省3・10・30年債入札条件 - Friday, 04 April, 2014 All Day 中国:清明節 - 休場 All Day 台湾:こどもの日 - 休場