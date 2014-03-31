UPDATE 1-〔今週の主要材料〕海外市場

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(イベントを追加しました。) ［東京 ３１日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【３月３１日―４月４日の海外経済指標】 ３１日（月） 0600 独：2月小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） -0.5 2.5 （前年比、％） N/A 0.9 0645 仏：第4・四半期ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） （前期比、％） N/A 0.3 （速報値） 0900 ユーロ圏：3月消費者物価指数速報値（統計局） （前年比、％） 0.6 0.7 1345 米：3月シカゴ地区購買部協会景気指数 （指数） 59.0 59.8 ４月１日（火） Time Unknown 米：3月自動車販売台数 0100 中国：3月製造業ＰＭＩ（国家統計局） 50.3 50.2 0145 中国：3月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 0755 独：3月雇用統計（連邦雇用庁） （失業者数増減・季調済／１０００人） -10 -14 （失業者数・季調前／１００万人） N/A 3.1 （失業率・季調済／％） 6.8 6.8 0800 ユーロ圏：3月製造業ＰＭＩ改定値 （指数） 53.0 53.0 （速報値） 0900 ユーロ圏：2月失業率（統計局） （％） 12.0 12.0 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1345 米：3月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 55.5 （速報値） 1400 米：3月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） （指数） 54.0 53.2 1400 米：2月建設支出（商務省） （前月比、％） 0.1 0.1 ４月２日（水） 0900 ユーロ圏：2月生産者物価指数（統計局） （前月比、％） -0.1 -0.3 （前年比、％） -1.6 -1.4 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1215 米：3月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、１０００人） 193 139 1400 米：2月耐久財受注改定値（商務省） 1400 米：2月製造業新規受注（商務省） （前月比、％） 1.2 -0.7 ４月３日（木） 0030 豪：2月小売売上高（連邦統計局） （前月比、％） N/A 1.2 0030 豪：2月貿易収支（連邦統計局） （１０億豪ドル） 0.85 1.4 0100 中国：3月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） 0145 中国：3月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 0800 ユーロ圏：3月総合ＰＭＩ改定値 （指数） 53.2 53.2 （速報値） 0800 ユーロ圏：3月サービスＰＭＩ改定値 （指数） 52.4 52.4 （速報値） 0900 ユーロ圏：2月小売売上高（統計局） （前月比、％） -0.6 1.6 （前年比、％） N/A 1.3 1230 米：2月貿易収支（商務省） （１０億ドル） -38.9 -39.1 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （３／２９までの週、１０００件） 316 311 1345 米：3月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 55.5 （速報値） 1400 米：3月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 53.5 51.6 （景気指数） N/A 54.6 ４月４日（金） 1000 独：2月鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） 0.1 1.2 1230 米：3月雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 200 175 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 195 162 （失業率、％） 6.6 6.7 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【３１日―４月５日の海外行事予定】 Monday, 31 March, 2014 インドネシア： - 休場 1355 米：イエレンＦＲＢ議長が講演（シカゴ） - 会合名：2014 National Interagency Commu nity Reinvestment Conference 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - Tuesday, 01 April, 2014 ブラジル：中銀金融政策決定会合 - （２日まで） ユーロ圏：ＥＵ非公式財務相理事会 - （２日まで） 0330 豪：中銀理事会（金利発表） - 0530 インド：中銀金融政策決定会合 - 1530 米：財務省52週間物ＴＢ入札 - 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - Wednesday, 02 April, 2014 ブラジル：中銀金融政策決定会合 - （最終日） ユーロ圏：ＥＵ非公式財務相理事会 - （最終日） ラガルドＩＭＦ専務理事が世界経済について講演（ワシントン） - ＥＵ・アフリカ首脳会議（ブリュッセル） - （３日まで） 1655 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演（マイアミ） - 2000 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁がメディアブリーフィング（セントルイス） - 2100 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が会合であいさつ - Thursday, 03 April, 2014 ＥＵ・アフリカ首脳会議（ブリュッセル） - （最終日） 0200 豪：スティーブンス中銀総裁が講演（ブリスベン） - 1145 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） - 1230 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 - 1400 ユーロ圏：ドラギＥＣＢ総裁が講演（フランクフルト） - 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1500 米：財務省３・１０・３０年債入札条件 - Friday, 04 April, 2014 中国：清明節 - 休場 台湾：こどもの日 - 休場 ＥＵ非公式外相理事会）（アテネ） - （5日まで） 0430 米：ダラス地区連銀のフィッシャー総裁が講演（香港） - 米経済と金融政策について Saturday, 05 April, 2014 ＥＵ非公式外相理事会）（アテネ） - （最終日） 豪アボット首相が来日 - （８日まで） ヘーゲル米国防長官が来日 - （６日まで）
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