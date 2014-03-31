UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（31日）＝12本、891億0948万円

(設定額を追加しました) ［東京 ３１日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ダイワ外貨建て日本社債ファンド２０１４─０３（為替ヘッジあり） ダイワ外貨建て日本社債ファンド２０１４─０３（為替ヘッジなし） 大和証券投資信託委託 設定上限額：各３００億円かつ合計で３００億円 設定額：（為替ヘッジあり）９８億７８２９万円／（為替ヘッジなし）７億５１３９万円 販売会社：大和証券 ダイワ外貨建て海外社債ファンド２０１４─０３（為替ヘッジあり） ダイワ外貨建て海外社債ファンド２０１４─０３（為替ヘッジなし） 大和証券投資信託委託 設定上限額：各５００億円かつ合計で５００億円 設定額：（為替ヘッジあり）２５億５０２８万円／（為替ヘッジなし）１０億１９８３万円 販売会社：大和証券 世界優先証券ファンド２０１４０３（ヘッジあり） 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：５００億円 設定額：１６億８６７８万円 販売会社：中京銀行 世界優先証券ファンド２０１４０３（限定追加型）ヘッジあり 世界優先証券ファンド２０１４０３（限定追加型）ヘッジなし 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：合計で５００億円 設定額：ヘッジあり１４１億６５２４万円／ヘッジなし２億９５１６万円 販売会社： 関西アーバン銀行、鳥取銀行 、百五銀行 、百五証券、三木証券、ＳＢＩ 証券 短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり）２０１４─０３ 短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）２０１４─０３ 国際投信投資顧問 設定上限額：各８００億円かつ合計で８００億円 設定額：（為替ヘッジあり）２０３億２２４８万円／（為替ヘッジなし・早期償還条項付）１２２億４ ６７９万円 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行 バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）２０１４─０４ 新光投信 設定上限額：３５０億円 設定額：４５億７９８１万円 販売会社： みずほ証券 日興ＪＰＭ日本ディスカバリー・ファンド ＪＰモルガン・アセット・マネジメント 設定上限額：３０００億円 設定額：２１５億１３３９万円 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券 インデックスファンドＮＹダウ３０（アメリカ株式） 日興アセットマネジメント 設定上限額：５億円（自己設定） 設定額：１億円 販売会社：日興アセットマネジメント