1日の国内・海外経済指標と行事予定

(4月1日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0820 閣議・閣議後会見 0850 ３月日銀短観（予測中央値・大企業製造業+18･先行き+13） 1030 ２月毎月勤労統計（厚労省） 1030 １０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 １０年利付国債の入札発行（財務省） 1245 １０年利付国債の入札結果（財務省） 1500 3月財政資金対民間収支（財務省） 1515 １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など （時間はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） インドネシア： 休場 主要企業決算予定なし 0600 独：2月小売売上高（連邦統計庁） 0645 仏：第4・四半期ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） 0900 ユーロ圏：3月消費者物価指数速報値（統計局） 1345 米：3月シカゴ地区購買部協会景気指数 1355 米：イエレンＦＲＢ議長が講演（シカゴ） 会合名：2014 National Interagency Communi ty Reinvestment Conference 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ４月１日（火） 米：3月自動車販売台数 ブラジル：中銀金融政策決定会合 ２日まで ユーロ圏：ＥＵ非公式財務相理事会 （２日まで） 主要企業決算予定なし 0100 中国：3月製造業ＰＭＩ（国家統計局） 0145 中国：3月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 0330 豪：中銀理事会（金利発表） 0530 インド：中銀金融政策決定会合 0755 独：3月雇用統計（連邦雇用庁） 0800 ユーロ圏：3月製造業ＰＭＩ改定値 0900 ユーロ圏：2月失業率（統計局） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1345 米：3月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） 1400 米：3月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 1400 米：2月建設支出（商務省） 1530 米：財務省52週間物ＴＢ入札 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札